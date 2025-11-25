Lũ lụt gây thiệt hại nặng về chăn nuôi và trồng trọt

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến 10 giờ ngày 24-11, đợt lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể đối với lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chịu thiệt hại nặng phải kể đến các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông... Đến sáng 24-11, toàn tỉnh có 1.855 con gia súc và 67.173 con gia cầm đã bị chết, cuốn trôi.

Ở lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh ghi nhận 249 ha rau màu bị hư hại; khoảng hơn 729.370 chậu hoa bị hỏng, trong đó có 726.450 chậu mai bị ngập sâu dẫn đến hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ hoa Tết của nông dân.

Người chăn nuôi ở xã Tuy Phước Đông khôi phục lại chuồng nuôi sau bão lũ để kịp tái đàn. Ảnh: Trọng Lợi

Để sớm ổn định sản xuất, chính quyền địa phương đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, thu gom và xử lý gia súc, gia cầm bị chết nhằm tránh phát sinh dịch bệnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chủ động bổ sung thức ăn dự trữ, gia cố chuồng trại và tái đàn phù hợp khi điều kiện cho phép.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, các địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ giống, cây trồng, đồng thời hướng dẫn nông hộ khôi phục diện tích rau màu và chăm sóc các vườn hoa bị ảnh hưởng. Tỉnh cũng đang xem xét các biện pháp dài hạn như nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, quy hoạch vùng sản xuất an toàn hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại trong các đợt mưa lũ tiếp theo.