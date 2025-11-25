Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Lũ lụt gây thiệt hại nặng về chăn nuôi và trồng trọt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến 10 giờ ngày 24-11, đợt lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể đối với lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chịu thiệt hại nặng phải kể đến các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông... Đến sáng 24-11, toàn tỉnh có 1.855 con gia súc và 67.173 con gia cầm đã bị chết, cuốn trôi.

Ở lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh ghi nhận 249 ha rau màu bị hư hại; khoảng hơn 729.370 chậu hoa bị hỏng, trong đó có 726.450 chậu mai bị ngập sâu dẫn đến hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ hoa Tết của nông dân.

a1-khoi-phuc.jpg
Người chăn nuôi ở xã Tuy Phước Đông khôi phục lại chuồng nuôi sau bão lũ để kịp tái đàn. Ảnh: Trọng Lợi

Để sớm ổn định sản xuất, chính quyền địa phương đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, thu gom và xử lý gia súc, gia cầm bị chết nhằm tránh phát sinh dịch bệnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chủ động bổ sung thức ăn dự trữ, gia cố chuồng trại và tái đàn phù hợp khi điều kiện cho phép.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, các địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ giống, cây trồng, đồng thời hướng dẫn nông hộ khôi phục diện tích rau màu và chăm sóc các vườn hoa bị ảnh hưởng. Tỉnh cũng đang xem xét các biện pháp dài hạn như nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, quy hoạch vùng sản xuất an toàn hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại trong các đợt mưa lũ tiếp theo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

null