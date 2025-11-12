Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Sáng 12-11, chị Phạm Thị Lệ Hà-tiểu thương tại chợ Đầm (phường Quy Nhơn) tất bật sắp xếp lại các bó rau để kịp bán cho khách. Chị Hà cho hay: “Mấy hôm nay, giá rau, củ tăng cao. Cũng phải chấp nhận thôi, chứ sau mưa bão, có rau bán đã là may mắn rồi”.

Các mặt hàng rau, củ tăng giá. Ảnh: M.N

Trên sạp hàng của chị Hà, các loại rau, củ được bày bán đầy đủ, nhưng giá đều tăng so với thời điểm trước bão. Rau muống trước bão chỉ bán 3.000 đồng/bó nay tăng lên 7.000 đồng/bó; bắp cải, cải thảo tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Một số loại rau củ khác giá cũng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba như: dưa leo từ 20.000 đồng/kg tăng lên 40.000 đồng/kg; khổ qua từ 15.000-20.000 đồng/kg nay tăng lên 45.000 đồng/kg, thậm chí có lúc không đủ hàng để bán.

Bà Ung Thị Hương (đường Nguyễn Chánh, phường Quy Nhơn) cho biết: “Rau củ tăng giá mấy ngày nay rồi, ai cũng hiểu là do mưa bão nên tiểu thương phải nhập giá cao. Mình phải chấp nhận mua giá cao hơn ngày thường thôi”.

Các loại rau, củ tăng giá do ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: M.N

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại chợ Hoa Lư (phường Quy Nhơn). Tiểu thương Võ Thị Thanh Thảo cho biết: Hầu hết các loại rau đều tăng giá gấp 2 - 3 lần so với thời điểm trước bão: cà chua từ 20.000 tăng lên 40.000 đồng/kg, dưa leo từ 20.000 tăng lên 30.000 đồng/kg. “Các vùng trồng rau bị ngập nước khiến nguồn cung giảm mạnh. Giá bán vì thế cũng bị đẩy lên cao”-chị Thảo nói.

Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, khi giá rau, củ tăng, chi phí sinh hoạt ngày càng cao, nhiều hộ gia đình buộc phải thắt chặt chi tiêu.

Chị Nguyễn Thị Hàn (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông) nói: “Giá rau tăng cao nên tôi phải tính toán kỹ, tằn tiện khi đi chợ. Hy vọng vài ngày nữa, thị trường rau củ sẽ ổn định trở lại”.

Ngoại trừ rau củ, còn các mặt hàng thực phẩm khác tại chợ Đầm vẫn giữ mức giá ổn định. Ảnh: M.N

Tại chợ Sân Bay (phường Quy Nhơn), giá rau, củ cũng “leo thang”: cải cúc từ 30.000 tăng lên 50.000 đồng/kg, khổ qua từ 20.000-25.000 đồng/kg tăng lên 40.000-45.000 đồng/kg. Theo bà Phạm Thị Xanh-tiểu thương ở chợ Sân Bay, giá rau có thể còn duy trì ở mức cao thêm vài ngày tới do rau mới trồng chưa kịp thu hoạch, trong khi nhu cầu tiêu dùng của người dân rất lớn.

Trái ngược với nhóm rau xanh, giá các mặt hàng thịt, cá, trứng, đồ khô tại các chợ dân sinh vẫn ổn định. Tại khu vực bán thịt, lượng người mua vẫn đông, giá không biến động đáng kể: thịt lợn khoảng 100.000-150.000 đồng/kg, thịt bò 150.000-250.000 đồng/kg.

Rau xanh tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn luôn bình ổn giá so với thời điểm trước bão do đảm bảo nguồn cung. Ảnh: P.L

Khác với các chợ dân sinh, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, mặt hàng rau, củ gần như không biến động.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Minh-Tổ trưởng tổ marketing của Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, nguồn cung cấp rau, củ chủ yếu đến từ tỉnh Lâm Đồng và hai vùng rau Thuận Nghĩa, Phước Hiệp (tỉnh Gia Lai) nên siêu thị luôn chủ động được lượng hàng.

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn luôn đảm bảo nguồn cung cấp rau, củ để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: M.N

Dù bão số 13 đã đi qua, song vẫn tác động đến đời sống người dân, đặc biệt là mặt hàng rau xanh. Hy vọng, nguồn cung rau xanh sớm phục hồi, giúp giá cả hạ nhiệt và thị trường nhanh chóng ổn định trở lại.