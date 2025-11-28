Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chi gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12-2025

(GLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026) trong cùng kỳ chi trả tháng 12-2025.

Đây là giải pháp được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25-11-2025 về khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương miền Trung; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng khắc phục khó khăn sau bão lũ và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026.

chi-gop-3-thang-luong-huu.jpg
BHXH thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 3 tháng vào kỳ chi trả tháng 12-2025. Ảnh: ĐVCC

Theo hướng dẫn, BHXH Việt Nam sẽ cấp kinh phí chi trả cho các tỉnh ngay trong tháng 12-2025, áp dụng đối với cả người nhận tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

BHXH các tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và Bưu điện tỉnh để tổ chức chi trả gộp đầy đủ, kịp thời; thông báo rộng rãi lịch chi trả tới người hưởng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi người thụ hưởng.

chi-gop-3-thang-luong-huu2.jpg
Nhận lương hưu tại điểm chi trả của Bưu điện. Ảnh: Nguyễn Muội

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH Việt Nam đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai kế hoạch chi trả, thực hiện truyền thông tới người hưởng; tổ chức chi trả tại nhà cho người cao tuổi, người ốm đau, neo đơn; quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng, đặc biệt là người nhận qua tài khoản hoặc ủy quyền.

null