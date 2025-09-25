Phổ biến Luật BHXH, BHYT sửa đổi, bổ sung

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 25-9, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới của Luật BHXH năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024.

Đây là hội nghị thứ 3 trong tháng 9-2025 do BHXH tỉnh tổ chức. Tại hội nghị, BHXH tỉnh tập trung giới thiệu những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại doanh nghiệp.

tuyen-truyen-luat-bhxh-2.jpg
Đại diện doanh nghiệp trao đổi về một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nguyễn Muội

Đại diện các đơn vị bày tỏ quan tâm đến những vấn đề thực tiễn như: tham gia BHXH cho người lao động mất sổ, chưa chốt sổ; đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh chức danh nghề nghiệp của người lao động trên sổ BHXH nhằm đảm bảo chế độ đối với chức danh nghề thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đề xuất giải pháp đảm bảo việc thanh toán hoàn trả tiền đóng trùng thẻ BHYT khi người lao động đã có thẻ hộ gia đình trước đó…

