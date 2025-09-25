Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

BHXH tỉnh và Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Thuế tỉnh Gia Lai vừa lễ ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030.

Quy chế nhằm tạo cơ sở thống nhất để hai cơ quan tăng cường phối hợp công tác quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý thuế. Đây là bước đi quan trọng phục vụ cho công tác quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý thuế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mở rộng bao phủ BHXH, BHYT, xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

bhxh-ky-ket-voi-co-quan-thue.png
Lãnh đạo BHXH tỉnh và Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Quy chế quy định cụ thể việc chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH tỉnh và Thuế tỉnh Gia Lai, bao gồm: chia sẻ dữ liệu thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế gồm tổ chức trả thu nhập, hộ kinh doanh, cá thể, thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập, thông tin trích nộp BHXH, BHYT qua kiểm tra của cơ quan Thuế; chia sẻ dữ liệu về tổ chức trả thu nhập và cá nhân trong tổ chức trả thu nhập đang tham gia BHXH, BHYT, mức đóng, tiền chậm đóng, thông tin đóng BHXH, BHYT của tổ chức trả thu nhập qua kiểm tra của cơ quan BHXH, đồng thời phối hợp trong công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật của các tổ chức trả thu nhập.

Quy chế cũng quy định cụ thể về nội dung, đầu mối, phương thức chia sẻ dữ liệu, đối soát, hiệu chỉnh dữ liệu, phối hợp trong công tác kiểm tra.

null