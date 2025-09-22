Ký kết quy chế phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Chiều 22-9, tại UBND xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 (Chi cục QLTT tỉnh) và UBND các xã Mang Yang, Lơ Pang, H’ra, Kon Chiêng, Ayun đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quy chế, các bên sẽ phối hợp trao đổi thông tin, kế hoạch về các vấn đề liên quan đến các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, địa bàn trọng điểm; về đối tượng, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả; những quy định, chính sách có liên quan đến công tác đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đội QLTT số 7 thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp trên địa bàn hoặc lĩnh vực được giao.

Đồng thời, trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện các hành vi hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính…

Đội Quản lý thị trường số 7 ký kết quy chế phối hợp với UBND xã Mang Yang. Ảnh: Vũ Thảo

UBND 5 xã Mang Yang, Lơ Pang, H’ra, Kon Chiêng và Ayun với vai trò quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật; đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh từ cơ sở để lực lượng QLTT có cơ sở triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cùng với đó, phối hợp tổ chức các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát liên ngành và thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn…

Ngoài ra, 2 bên phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội có chức năng chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, quyền lợi người tiêu dùng trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó là trao đổi thông tin nhận biết về hàng thật, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... để người tiêu dùng có ý thức tự bảo vệ và tích cực tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.