Ngày 20-11, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Công thương, Báo Lao Động)

(GLO)- Chiều 20-11, Liên bộ Công Thương-Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo định kỳ. Theo đó, 2 mặt hàng xăng, dầu đồng loạt giảm nhẹ.

Giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.807 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít).

gia-xang-dau.jpg
Ngày 20-11, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Giá các mặt hàng dầu biến động trái chiều. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 19.826 đồng/lít (giảm 38 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 20.288 đồng/lít (tăng 353 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.739 đồng/kg (giảm 335 đồng/kg).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/11/2025 - 19/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10. OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên bộ Công Thương-Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

