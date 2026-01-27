Xu hướng chọn quà Tết: Chú trọng sức khỏe, tiết kiệm, đúng nhu cầu

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân tăng cao. Trước những biến động của nền kinh tế, các cơ sở kinh doanh ưu tiên chất lượng sản phẩm, quan tâm yếu tố sức khỏe và thiết kế theo nhu cầu, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và sử dụng của khách hàng.

Đa dạng, nhiều phân khúc

Ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp, chị Ngô Thảo Vương (Giám đốc sáng tạo Công ty CP Nếp Việt Heritage, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: năm nay, đơn vị đưa ra 4 dòng giỏ quà khác nhau, sản lượng tăng khoảng 80% so với ngày thường, chủ yếu phục vụ cho doanh nghiệp, các sở, ban, ngành và cửa hàng bán lẻ.

Chị Vương (phải) giới thiệu thông tin một số mặt hàng Tết cho khách. Ảnh: D.L

Theo chị Vương, thị trường quà Tết tuy lặp lại hằng năm nhưng luôn đòi hỏi sự đổi mới do nhu cầu tặng quà đa dạng, từ đối tác, khách hàng đến người thân, đồng nghiệp; vì vậy không thể sử dụng một mẫu quà cho nhiều năm. Với khách hàng doanh nghiệp, các set quà cần sự đồng bộ về chất lượng sản phẩm và hình thức.

Từ việc kết nối với các đơn vị khởi nghiệp xanh trong tỉnh, chị Vương lựa chọn khoảng 20 sản phẩm để đưa vào các set quà, mỗi set gồm 5-10 sản phẩm và có danh mục linh hoạt cho khách lựa chọn.

Về mức giá, thị trường địa phương chủ yếu dưới 500 nghìn đồng/set; trong khi đó, tại khu vực miền Bắc và miền Nam, các set quà từ 1 triệu đồng trở lên chiếm tỷ lệ cao hơn.

Ngoài sản phẩm của mình, Công ty CP Nếp Việt Heritage còn kết nối với các đơn vị khác trong tỉnh để vừa quảng bá đặc sản địa phương, vừa nâng cao chất lượng các giỏ quà Tết. Ảnh: D.L

“Doanh nghiệp yêu cầu phần quà phải trọn vẹn từ mẫu mã, màu sắc, thiết kế, sản phẩm bên trong đến thiệp chúc Tết, bao lì xì… để người nhận có thể cảm nhận, sử dụng, thưởng thức và chia sẻ. Các set quà được chúng tôi thiết kế như một ‘bàn tiệc thu nhỏ’, gồm đồ uống, món mặn, món tráng miệng và đồ chơi”- chị Vương chia sẻ.

Ở khu vực phía Tây tỉnh, thị trường giỏ quà Tết ghi nhận thêm nhiều mẫu mới, nổi bật là các giỏ quà có sản phẩm yến và những mặt hàng mang thương hiệu địa phương Gia Lai.

Từ tháng 12-2025 chị Nguyễn Thị Huỳnh My (phường Pleiku) đã đưa ra nhiều mẫu giỏ quà khác biệt so với các năm trước. Theo chị My, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và thương hiệu của sản phẩm trong giỏ quà. Vì vậy, cửa hàng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có tên tuổi tại Gia Lai như L’amant Café, hạt điều Hải Bình. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng năm nay yêu cầu bổ sung các sản phẩm từ yến hoặc nước trái cây, thay thế cho bia, rượu truyền thống.

Các mẫu giỏ quà Tết được chị My thiết kế đa dạng, hướng đến tiêu chí sức khỏe được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Ảnh: H.H

Tại cửa hàng số 54 Đinh Tiên Hoàng (phường Diên Hồng), các giỏ quà chuyên về nước yến cũng được đưa ra thị trường. Anh Hoàng Mạnh Hoàng - chủ cửa hàng - cho biết: “Giỏ quà Tết từ yến chỉ mới được ưa chuộng trong mùa Tết năm nay, chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu tặng người lớn tuổi hoặc những người không sử dụng bia rượu. Tùy theo yêu cầu, giá mỗi giỏ dao động từ 250 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Các sản phẩm yến đều được chọn từ những thương hiệu uy tín nhằm tạo sự yên tâm cho khách hàng”.

Giỏ quà Tết từ các sản phẩm yến được ưa chuộng trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: H.H

Linh hoạt trong thiết kế, đáp ứng đúng nhu cầu

Nhận thấy xu hướng khách hàng mua sắm giỏ quà Tết năm nay chú trọng vào yếu tố tiết kiệm, một số cửa hàng cũng linh động hơn trong cách thiết kế giỏ quà.

Tại cửa hàng Ái Duyên, phường Quy Nhơn, các giỏ quà Tết có mức giá từ hơn 100 nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng/giỏ được trưng bày từ hơn nửa tháng trước để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, phân khúc bình dân được khách hàng lựa chọn nhiều nhất.

Chị Nguyễn Nữ Thạch Lam - chủ cửa hàng - cho biết: “Phân khúc giá khoảng 100-300 nghìn đồng/set chiếm số lượng lớn. Tuy nhiên, sản phẩm phải có thương hiệu, là hàng công ty, nhập khẩu chính ngạch hoặc sản phẩm trong nước chất lượng cao để tạo niềm tin cho khách hàng. Ngoài ra, cửa hàng còn bán phụ kiện trang trí và nhận thiết kế giỏ quà theo yêu cầu”.

Các giỏ quà Tết tại cửa hàng của chị Lam được xếp ngay ngắn để khách hàng dễ chọn mua. Ảnh: D.L

Sự linh hoạt của các cửa hàng giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn. Chia sẻ về việc chọn quà Tết năm nay, chị Trần Thị Hồng Vân (phường An Phú) cho biết tiêu chí chọn giỏ quà đã có một số thay đổi so với năm ngoái.

“Trước đây, tôi thường chọn giỏ quà nhiều bánh kẹo hoặc có bia, rượu cho đủ hình thức. Nhưng năm nay, tôi ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tốt cho sức khỏe, nhất là khi biếu người lớn tuổi. Các sản phẩm như yến hay hạt dinh dưỡng được cân nhắc nhiều hơn. Giá không phải là yếu tố quyết định, quan trọng là người nhận có thể sử dụng và cảm thấy phù hợp. Với tầm giá 500 nghìn đồng, năm nay tôi đã có thể chọn được giỏ quà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, trong khi vẫn tiết kiệm chi phí do phải đi biếu nhiều”- chị Vân chia sẻ.

Tương tự, chị Trịnh Thị Mỹ Duyên (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, trong điều kiện thu nhập giảm so với năm trước, chị ưu tiên chọn giỏ quà tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Chị Duyên (trái) nghe tư vấn để chọn mua giỏ quà Tết phù hợp với nhu cầu cá nhân. Ảnh: D.L

“Tôi thường chọn những cửa hàng cho phép khách tự chọn sản phẩm và thiết kế giỏ quà theo ý tưởng riêng. Với tôi, một giỏ quà Tết cần có đủ sản phẩm phù hợp cho cả gia đình, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ, vừa sử dụng trong những ngày Tết, vừa thể hiện sự chu đáo của người tặng” - chị Duyên chia sẻ.