Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

(GLO)- Giữa tháng 12, trên các tuyến đường, siêu thị hay cửa hàng kinh doanh, không khó bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được trưng bày rực rỡ. Tuy nhiên, so với những mùa trước, thị trường mua sắm mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trầm lắng hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, các cơ sở kinh doanh vẫn chủ động chuẩn bị nguồn hàng phong phú, đa dạng mẫu mã nhằm phục vụ nhu cầu trang trí dịp lễ.

Từ cây thông nhiều kích cỡ, mô hình ông già Noel, người tuyết cho đến các phụ kiện nhỏ như quả châu, chuông, ruy băng, kính, bờm… đều được bày bán. Dù vậy, lượng khách mua sắm không đông đúc như những năm trước; phần lớn khách đến xem hàng đều cân nhắc kỹ trước khi quyết định rút hầu bao.

Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, văn phòng phẩm. Ảnh: D.L

Theo các tiểu thương, tác động của thiên tai trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của người dân. Nhiều gia đình ưu tiên sửa chữa, mua sắm lại đồ dùng sinh hoạt bị hư hỏng, khiến nhu cầu dành cho trang trí lễ hội giảm đi phần nào.

Chị Lê Thị Nết - chủ cửa hàng Diễm Thy (phường Quy Nhơn) cho biết, sức mua đồ Giáng sinh năm nay giảm so với năm ngoái. Khách hàng có xu hướng chọn lọc, không mua nhiều món cùng lúc.

“Nếu mua, khách thường ưu tiên cây thông và các phụ kiện trang trí đi kèm. Đối tượng mua chủ yếu là quán cà phê, khách sạn, nhà hàng; còn người dân mua lẻ phần lớn là những gia đình theo đạo Công giáo để trang trí trong nhà” - chị Nết chia sẻ.

Chị Lê Thị Nết (phải) giới thiệu một số mặt hàng trang trí Giáng sinh cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: D.L

Ở các điểm bán lẻ quy mô lớn, hàng hóa được chuẩn bị từ khá sớm. Tại hệ thống nhà sách Vạn Trí thuộc Công ty cổ phần Văn hóa - Giáo dục Gia Lai (phường Quy Nhơn), khu vực hàng trang trí dịp Giáng sinh đã được trưng bày từ đầu tháng 11. Năm nay, các sản phẩm được bổ sung thêm nhiều mẫu mới, tập trung vào nhóm hàng trang trí gọn nhẹ, dễ sử dụng.

Về giá cả, cây thông Noel dao động từ khoảng 400.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây, tùy kích thước và kiểu dáng. Phụ kiện trang trí nhỏ như quả châu có nhiều loại, nhiều kích cỡ, giá 4.000-20.000 đồng/quả.

Các mặt hàng khác như chuông, ruy băng, nơ, kính, trang phục ông già Noel hay mô hình người tuyết, gấu Bắc Cực… cũng có nhiều mức giá để khách hàng dễ lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang - Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Văn hóa - Giáo dục Gia Lai - cho biết: “Dù sức mua không bằng năm trước, đơn vị chúng tôi vẫn nhập hàng đa dạng để bắt kịp thị hiếu. Khách hàng năm nay quan tâm nhiều đến các sản phẩm bằng nhung, chẳng hạn như nơ nhung hay đồ trang trí nhung, bởi màu sắc ấm, dễ phối và phù hợp nhiều không gian khác nhau”.

Về phân khúc khách hàng, nhóm mua sắm chủ lực trong mùa Noel năm nay là các doanh nghiệp, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn có nhu cầu trang trí không gian phục vụ khách.

Vừa chọn đồ trang trí, chị Nguyễn Huyền My (SN 2001, phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Tôi đã đi một số cửa hàng để chọn đồ trang trí cho công ty. Thị trường năm nay có nhiều lựa chọn, giá cả hợp lý, thuận tiện cho việc trang trí cây thông văn phòng mà không cần bỏ ra số tiền quá lớn”.

Chị Nguyễn Huyền My lựa chọn đồ trang trí cho công ty dịp Giáng sinh sắp tới. Ảnh: D.L

Tương tự, anh Hồ Tiến Hùng - chủ chuỗi 4 quán CAS Tea & Coffee House (phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam) cũng cho hay: Năm nay, việc trang trí tại các quán được triển khai từ cuối tháng 10 với các mô hình thú bông, tiểu cảnh ở nhiều góc khác nhau, phù hợp nhóm khách từ trẻ nhỏ, thế hệ gen Z hay người lớn... với mức đầu tư khoảng 30-50 triệu đồng/quán.

“Mỗi năm chúng tôi thiết kế một phong cách khác nhau, dựa trên xu hướng khách ưa chuộng vào từng thời điểm rồi đặt mua các món đồ trang trí từ nước ngoài để đa dạng mẫu mã. Tiêu chí là bắt mắt, phù hợp chi phí và dễ tạo góc check-in cho khách” - anh Hùng nói.

Ngược lại, người dân mua lẻ có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các món đồ nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích.

Chị Dương Quỳnh Oanh (SN 1997, phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Gia đình tôi theo đạo Công giáo. Chúng tôi ưu tiên những vật dụng trang trí đơn giản, dễ sử dụng nên thường kết hợp mua tại cửa hàng và trên các nền tảng trực tuyến, lựa chọn các sản phẩm nhỏ gọn để trang trí trong nhà, vừa tiết kiệm chi phí vừa giữ được không khí Giáng sinh ấm cúng”.

Một số khách hàng tranh thủ thời gian ghé các cửa hàng tham khảo giá bán, ưu tiên chọn đồ trang trí nhỏ gọn. Ảnh: D.L

Mặc dù sức mua giảm so với những mùa Giáng sinh trước, thị trường tại khu vực phía Đông tỉnh vẫn giữ được sự đa dạng về hàng hóa và không khí đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm.

Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn, ưu tiên những sản phẩm nhỏ gọn, phù hợp nhu cầu thực tế. Do đó, thị trường cũng có sự điều chỉnh để dần thích nghi với thói quen mua sắm mới.