Giá xăng RON95-III giảm xuống còn 20.009 đồng/lít từ chiều 27-11

G.B (Theo NLĐO, TTXVN/Vietnam+)

(GLO)- Từ chiều 27-11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III giảm xuống còn 20.009 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít.

Theo đó, Liên Bộ Công thương-Tài chính điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu từ 251 đồng/lít đến 1.026 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Từ chiều 27-11, giá xăng RON95-III giảm xuống còn 20.009 đồng/lít. Ảnh: G.B

Cụ thể, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.288 đồng/lít, giảm 519 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới xuống còn 20.009 đồng/lít, giảm 533 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước vào ngày 20-11.

Cùng xu hướng giảm với giá xăng, tại kỳ điều hành lần này, dầu diesel giảm mạnh nhất 1.026 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, giá mới xuống còn 19.473 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 251 đồng/lít, xuống ngưỡng 13.488 đồng/kg.

Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng tại kỳ điều hành lần này. Theo đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

