(GLO)- Giá xăng trong nước đồng loạt giảm nhẹ, xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít, có giá mới 20.416 đồng/lít từ 15 giờ chiều 6-11.

Từ 15 giờ chiều 6-11, giá xăng RON95-III giảm về 20.416 đồng/lít. Ảnh: G.B

Liên Bộ Công Thương-Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu tăng, giảm trái chiều, tùy mặt hàng. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít so với giá co sở hiện hành, có mức trần là 19.682 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó vào ngày 30-10, có giá mới là 20.416 đồng/lít.

Trái ngược với giá xăng, dầu diesel tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.323 đồng/lít; dầu hỏa tăng 124 đồng/lít, có giá mới 19.395 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, về giá 14.320 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu trong nước kỳ này diễn biến theo thị trường xăng dầu thế giới những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Từ đầu năm, Quỹ Bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Và tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.