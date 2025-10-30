Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Chiều 30-10, giá xăng, dầu cùng tăng từ 540-1.320 đồng/lít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Bộ Công Thương)

(GLO)- Chiều 30-10, Liên bộ Công Thương-Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo định kỳ. Tuần này, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 540-1.320 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 760 đồng, lên 20.480 đồng một lít, E5 RON 92 tăng thêm 710 đồng, đang bán ra với giá 19.760 đồng.

gia-xang-dau-ngay-30-10.jpg
Giá xăng, dầu cùng tăng từ 540-1.320 đồng/lít vào chiều 30-10. Ảnh: P.V

Tương tự, dầu diesel và dầu hỏa cùng tăng 540-1.320 đồng/lít so với cách đây 7 ngày, lần lượt lên 19.200 và 19.270 đồng/lít. Dầu mazut thêm 540 đồng/kg, ở mức 14.630 đồng/kg.

Theo Liên bộ Công Thương-Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025-29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, OCOP tỉnh tại số 111 đường Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) thu hút đông khách tham quan, mua sắm. Ảnh: H.Yến

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng khắp và được hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

null