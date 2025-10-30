Chiều 30-10, giá xăng, dầu cùng tăng từ 540-1.320 đồng/lít

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 760 đồng, lên 20.480 đồng một lít, E5 RON 92 tăng thêm 710 đồng, đang bán ra với giá 19.760 đồng.

Giá xăng, dầu cùng tăng từ 540-1.320 đồng/lít vào chiều 30-10. Ảnh: P.V

Tương tự, dầu diesel và dầu hỏa cùng tăng 540-1.320 đồng/lít so với cách đây 7 ngày, lần lượt lên 19.200 và 19.270 đồng/lít. Dầu mazut thêm 540 đồng/kg, ở mức 14.630 đồng/kg.

Theo Liên bộ Công Thương-Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025-29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.