Đình chỉ lưu hành lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ do chứa chất không có trong thành phần

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ (chai 150 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm.

Theo đó, lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận phiếu công bố: 2061/24/CBMPLA; số lô: 24101101; HSD: 11-10-2026. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Diana Unicharm (địa chỉ tại Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; nay là Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ chai 150 ml). Ảnh: Internet

Sản phẩm do Công ty TNHH Ifree Beauty (địa chỉ tại Lô 9A, đường số 15, khu công nghiệp Tân Đức, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; nay là Lô 9A, đường số 15, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ (chai 150 ml) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Diana Unicharm, Công ty TNHH Ifree Beauty phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm vi phạm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 31-1-2026.

Cùng với đó, phối hợp với nhà cung cấp nguyên liệu và rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên (nếu có); báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 15-1-2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị 2 Sở Y tế TP. Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giám sát 2 công ty liên quan trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2061/24/CBMP-LA theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Ngoài ra, kiểm tra 2 công ty vi phạm đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 23-2-2026.