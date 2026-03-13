(GLO)- Tối qua (12-3), Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó các mặt hàng đồng loạt tăng nhẹ, riêng xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng, còn 22.500 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 330 đồng, lên 25.570 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu tăng 550-2.520 đồng/lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Trong đó, dầu diesel tăng 550 đồng, dầu hỏa tăng 2.520 đồng, có giá mới lần lượt 27.020 đồng và 26.930 đồng/lít. Riêng mazut giảm 340 đồng, còn 18.660 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ trở lại từ 330-2.500 đồng. Ảnh: Phương Vi

Đây là kỳ điều hành thứ 3 liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.