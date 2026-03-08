Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Nhà xe “gồng mình” trước đà tăng giá xăng dầu

HẢI YẾN
(GLO)- Ngay sau khi giá xăng dầu tăng mạnh vào chiều 7-3, nhiều đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phải rà soát chi phí và tính đến việc điều chỉnh cước. Hiện tại, giá cước vẫn chưa tăng.

Do quy định về kê khai giá và áp lực cạnh tranh trên thị trường, phần lớn doanh nghiệp vẫn tạm thời giữ nguyên giá vé, đồng thời tìm cách tiết giảm chi phí để duy trì hoạt động.

Theo anh Trần Thanh Cảnh - Quản lý nhà xe Rồng Việt (phường Bồng Sơn, đơn vị vận tải hoạt động lâu năm trên tuyến An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại), việc giá xăng dầu tăng đột biến khiến DN gặp rất nhiều khó khăn. Ngay đầu tháng 3-2026, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây chính thức thu phí khiến mỗi chuyến xe phát sinh gần 1 triệu đồng chi phí.

1-xe-rong-viet.jpg
Nhà xe Rồng Việt hiện chỉ chạy cầm chừng 2 chuyến/ngày vì phải bù lỗ. Ảnh: Hải Yến

“Giờ tới giá xăng dầu tăng, mỗi chuyến xe lỗ gần 6 triệu đồng. Nhà xe phải cắt giảm nhiều khoản chi, cố gắng tìm thêm nguồn hàng để bù khoảng 3 triệu đồng, phần còn lại vẫn phải chấp nhận lỗ. Để giữ khách và duy trì tuyến, chúng tôi vẫn phải chạy trong khi chờ cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh giá cước”-anh Cảnh chia sẻ.

Nhiều hãng xe khách cũng đang chịu sức ép lớn từ giá xăng dầu. Đại diện các nhà xe Hoàng Dũng, An Phú, Hoàng Thủy, Tuấn Anh cho biết: Chi phí xăng dầu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí hoạt động của DN. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, tổng chi phí vận hành đội xe tăng theo, trong khi giá vé chưa thể điều chỉnh ngay.

Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc doanh nghiệp vận tải Trung Nguyên Limousine - cho biết: Hiện đơn vị duy trì 12 chuyến xe mỗi ngày trên tuyến Pleiku-Quy Nhơn. Việc giá xăng tăng cao khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong cân đối chi phí. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh gay gắt trên tuyến, nhà xe vẫn phải giữ giá vé để đảm bảo lượng khách ổn định.

2-xe-trung-nguyen.jpg
Nhà xe Trung Nguyên duy trì tuyến Pleiku-Quy Nhơn nhưng gặp khó vì giá xăng tăng cao. Ảnh: Hải Yến

“Chúng tôi đang cố gắng tiết kiệm tối đa chi phí vận hành để duy trì hoạt động, trong khi chờ các điều chỉnh phù hợp”-ông Thông nói.

Theo lãnh đạo Bến xe Đức Long (thuộc Công ty CP Bến xe Bình Định), đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp vận tải nào gửi văn bản kê khai chi phí cấu thành giá vé gửi bến xe tổng hợp để trình cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh giá vé.

Trên thực tế, một số nhà xe chạy nội tỉnh đã điều chỉnh nhẹ cước vận chuyển hàng hóa, tăng từ 10.000 - 20.000 đồng mỗi đơn hàng; giá vé hành khách cũng có nơi tăng nhẹ để bù đắp chi phí. Nhiều khách hàng cho rằng việc tăng giá ở mức hợp lý là cần thiết để các doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp vận tải lớn cũng phải điều chỉnh hoạt động. Riêng hãng xe Phương Trang đã tạm thời dừng dịch vụ đưa đón, luân chuyển hành khách trong nội thành TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạm dừng khai thác một số tuyến xe từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên. Động thái này cho thấy áp lực chi phí nhiên liệu đang tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải, buộc doanh nghiệp phải cân nhắc kế hoạch khai thác tuyến.

null