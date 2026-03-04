Giá dầu thế giới đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2024

(GLO)- Ngày 4-3, giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 7%, đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2024. Nguyên nhân đẩy giá lên cao là do xung đột Trung Đông lan rộng, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu Brent đạt 82,85 USD/thùng, tăng 6,57% (tương đương tăng 5,11 USD/thùng). Giá dầu WTI lên mức 75,98 USD/thùng, tăng 6,67% (tương đương tăng 4,75 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh gần 7%, đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2024. Ảnh: Internet

Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 7-2024, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran mở rộng, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt tại Trung Đông; đồng thời làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa dầu Brent và dầu WTI nới rộng lên 8 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11-2022. Theo phân tích của các chuyên gia, khi mức chênh lệch vượt 4 USD/thùng, xuất khẩu dầu thô của Mỹ thường được hỗ trợ mạnh hơn, qua đó làm thay đổi cán cân thương mại năng lượng toàn cầu.

Ông Andrew Lipow - Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates - cho rằng: Các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng có thể đẩy giá dầu tăng thêm khoảng 10 USD/thùng, đưa giá Brent lên mức 90 USD hoặc cao hơn.

Kể từ khi các cuộc tấn công nổ ra trong khu vực Trung Đông, cơ sở hạ tầng dầu khí tại nhiều quốc gia đã phải ngừng hoạt động do hư hại hoặc nhằm phòng ngừa rủi ro.

Qatar đã dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng, Israel ngừng khai thác tại một số mỏ khí; Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất và sản lượng tại khu vực người Kurd ở Iraq gần như tê liệt.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco cũng đang tìm cách chuyển hướng một phần xuất khẩu dầu thô sang Biển Đỏ nhằm tránh eo biển Hormuz - nơi rủi ro tấn công đã khiến hoạt động vận tải gần như đình trệ.