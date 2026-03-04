Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá dầu thế giới đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2024

NHÃ UYÊN (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 4-3, giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 7%, đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2024. Nguyên nhân đẩy giá lên cao là do xung đột Trung Đông lan rộng, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu Brent đạt 82,85 USD/thùng, tăng 6,57% (tương đương tăng 5,11 USD/thùng). Giá dầu WTI lên mức 75,98 USD/thùng, tăng 6,67% (tương đương tăng 4,75 USD/thùng).

gia-dau-the-gioi-giam-manh-phien-cuoi-tuan.jpg
Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh gần 7%, đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2024. Ảnh: Internet

Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 7-2024, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran mở rộng, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt tại Trung Đông; đồng thời làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa dầu Brent và dầu WTI nới rộng lên 8 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11-2022. Theo phân tích của các chuyên gia, khi mức chênh lệch vượt 4 USD/thùng, xuất khẩu dầu thô của Mỹ thường được hỗ trợ mạnh hơn, qua đó làm thay đổi cán cân thương mại năng lượng toàn cầu.

Ông Andrew Lipow - Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates - cho rằng: Các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng có thể đẩy giá dầu tăng thêm khoảng 10 USD/thùng, đưa giá Brent lên mức 90 USD hoặc cao hơn.

Kể từ khi các cuộc tấn công nổ ra trong khu vực Trung Đông, cơ sở hạ tầng dầu khí tại nhiều quốc gia đã phải ngừng hoạt động do hư hại hoặc nhằm phòng ngừa rủi ro.

Qatar đã dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng, Israel ngừng khai thác tại một số mỏ khí; Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất và sản lượng tại khu vực người Kurd ở Iraq gần như tê liệt.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco cũng đang tìm cách chuyển hướng một phần xuất khẩu dầu thô sang Biển Đỏ nhằm tránh eo biển Hormuz - nơi rủi ro tấn công đã khiến hoạt động vận tải gần như đình trệ.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Thị trường quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuyển dịch sang các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thiết kế tối giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng nhu cầu người nhận

Xu hướng chọn quà Tết: Chú trọng sức khỏe, tiết kiệm, đúng nhu cầu

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân tăng cao. Trước những biến động của nền kinh tế, các cơ sở kinh doanh ưu tiên chất lượng sản phẩm, quan tâm yếu tố sức khỏe và thiết kế theo nhu cầu, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và sử dụng của khách hàng.

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Những chậu lan hồ điệp rực rỡ màu sắc được trưng bày tại cửa hàng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan hồ điệp rực rỡ đón Tết

Kinh tế

(GLO)- Bên cạnh các loài hoa truyền thống, lan hồ điệp cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống trong dịp Tết. Những ngày này, từ các cửa hàng đến vườn hoa, lan hồ điệp đã tưng bừng khoe sắc sẵn sàng đón xuân.

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

