Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Mục tiêu cụ thể đề ra là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa gắn với Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 phải có ít nhất 5 bài hoặc phóng sự chuyên đề và 5 hội nghị, hội thảo, diễn đàn hoặc đào tạo, tập huấn hướng dẫn liên quan đến hoạt động TXNG.

Các đại biểu tham dự tập huấn phổ biến kiến thức về TXNG sản phẩm, hàng hóa. Ảnh: T.D

Đồng thời, đào tạo ít nhất 10 lượt công chức thuộc cơ quan quản lý về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa; đào tạo, tập huấn ít nhất 10 lớp về nâng cao nhận thức đối với hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Duy trì hạ tầng TXNG sản phẩm, hàng hóa đảm bảo cơ bản yêu cầu phục vụ doanh nghiệp, ít nhất 1 hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh được duy trì và kết nối Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Định hướng đến năm 2030, đầu tư xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về TXNG sản phẩm, hàng hóa phục vụ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đảm bảo yêu cầu quy định về TXNG sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, khuyến khích, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa từ nguồn lực của doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ khác.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ xây dựng ít nhất 30 mô hình về hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa. Ảnh minh họa: M.T

Hỗ trợ doanh nghiệp, hoặc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển các giải pháp, công nghệ ứng dụng trong TXNG.

Ngoài ra, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và sử dụng mã số mã vạch; cung cấp dịch vụ, giải pháp TXNG sản phẩm, hàng hóa trong quá trình xây dựng và thực hiện TXNG sản phẩm, hàng hóa.

Hỗ trợ xây dựng ít nhất 30 mô hình về hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ mở rộng áp dụng mô hình về hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa ít nhất cho 30 doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ trong quá trình xây dựng và triển khai hoạt động chứng nhận sự phù hợp hệ thống TXNG đối với các tổ chức tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu quy định pháp luật.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi và đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội tham gia hoạt động tư vấn và đánh giá sự phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình quy định của pháp luật và đến năm 2030, trong đó có ít nhất 10 doanh nghiệp được đánh giá chứng nhận hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Tích cực tham gia hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa.

Kế hoạch cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện, đảm bảo hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.