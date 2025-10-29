Nguồn gốc rõ ràng, dễ dàng truy xuất: Đòn bẩy nâng tầm nông sản Gia Lai

(GLO)- Có nguồn gốc rõ ràng, dễ dàng truy xuất là đòn bẩy nâng tầm nông sản. Những nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân của các sở, ngành thời gian qua về truy xuất nguồn gốc đang từng bước tạo nên cú hích cho nông nghiệp địa phương phát triển bền vững.

Khi niềm tin bắt đầu từ mã QR

Dù còn nhiều khó khăn nhưng cơ sở sản xuất trà dung của anh Nguyễn Cảnh Duy ở xã Canh Vinh vẫn bền bỉ từng ngày tạo dựng uy tín cho dòng sản phẩm từ cây dược liệu địa phương.

Gần 100 tấn trà dung được đưa ra thị trường và được đông đảo khách hàng chấp nhận hằng năm là minh chứng. Và điều khiến anh Duy thực sự hài lòng không chỉ ở sản lượng, lợi nhuận mà còn ở bước chuyển mình rõ nét trong chất lượng và giá trị sản phẩm nhờ ứng dụng truy xuất nguồn gốc (TXNG).

Anh Nguyễn Cảnh Duy giới thiệu sản phẩm trà dung. Ảnh: T.Lợi

Anh Duy chia sẻ: “Hệ thống TXNG là tấm hộ chiếu cho sản phẩm. Nhờ có nó, khách hàng không chỉ biết đến hương vị của trà dung, mà còn hiểu được quy trình sản xuất, tiêu chuẩn an toàn mà chúng tôi tuân thủ.

Từ khi được Sở KH và CN hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa, phân tích mẫu thử và áp dụng TXNG bằng mã QR, sản phẩm của cơ sở đã thay đổi về cả diện mạo lẫn niềm tin từ thị trường. Chúng tôi thấy rõ hiệu quả khi các đơn hàng tăng, mối liên kết với đối tác bền chặt hơn”.

Dưới sự hỗ trợ từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH và CN), cơ sở của anh Duy vừa được tập huấn áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, vừa được hướng dẫn xây dựng hệ thống TXNG tích hợp phần mềm cập nhật dữ liệu, kích hoạt và in 2.000 tem QR truy xuất cho các lô sản phẩm. Đây là một trong nhiều mô hình điển hình trong tỉnh được triển khai, mang lại hiệu quả rõ nét.

Từ năm 2020 đến nay, Sở KH và CN đã hỗ trợ 8 cơ sở sản xuất địa phương xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa và áp dụng TXNG với các dòng sản phẩm, như: Xoài, bưởi, gạo đến bún gạo khô, trứng gà, bánh canh rau củ…

Cùng với đó, 36 tổ chức, DN, HTX trên địa bàn tỉnh cũng được hướng dẫn áp dụng phần mềm TXNG do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia xây dựng và kết nối trực tiếp với Cổng Thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa Quốc gia.

Một trong những DN điển hình là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nông Trại Xanh (xã An Nhơn Tây), mỗi năm cung cấp ra thị trường 28 triệu quả trứng gà VietGAP, 145 tấn thịt gà và 1.200 tấn phân gà khô. Sau khi áp dụng hệ thống TXNG trong năm 2024, DN này đã từng bước kiểm soát tốt hơn chất lượng đầu vào đầu ra, đồng thời tạo lòng tin lớn hơn với người tiêu dùng.

Tại xã Tuy Phước Bắc, HTX Nông nghiệp Phước Hưng, đơn vị tiên phong sản xuất lúa giống BC15 cũng đã triển khai TXNG vào cuối năm 2024. Tem nhãn rõ ràng, minh bạch đã giúp sản phẩm gạo của HTX dễ dàng tiếp cận thị trường lớn, chuẩn bị mở rộng truy xuất với các dòng gạo cao cấp ST24, ST25 và kết nối lên cổng thông tin quốc gia.

Hướng đến nền nông nghiệp minh bạch và bền vững

Ông Phan Ngọc Anh-Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH và CN)-khẳng định TXNG không chỉ là xu thế, mà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh.

Chi cục đang tiếp tục triển khai các nội dung trọng điểm theo Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng và quản lý hệ thống TXNG. Ngoài hỗ trợ DN triển khai công nghệ, Chi cục còn phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức về TXNG, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường giám sát để đảm bảo việc triển khai đúng quy định, mang lại hiệu quả thực chất.

Khách thưởng thức trà dung Cazin tại hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP tổ chức tại phường Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Không đứng ngoài cuộc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng tích cực tham gia chuẩn hóa sản phẩm phục vụ truy xuất. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị này đã lựa chọn và xác nhận chuỗi an toàn cho 58 sản phẩm tại 36 cơ sở sản xuất, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi gần 287 ha đất canh tác sang tiêu chuẩn VietGAP và 136 ha đạt chứng nhận hữu cơ.

Bên cạnh đó, 50 trang trại chăn nuôi ở khu vực phía Đông tỉnh cũng đang ứng dụng mô hình công nghệ cao, khép kín, đảm bảo sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến nông nghiệp hữu cơ.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng đã đồng hành với 20 DN trong việc triển khai QR Code truy xuất xuất xứ sản phẩm. Đây là bước quan trọng để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024-2025 đang là cơ hội để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh TXNG. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH và CN tỉnh đã hướng dẫn 44 chuỗi cung ứng nông sản chủ lực như cà phê, sầu riêng, hạt điều, chanh dây… xây dựng hệ thống TXNG rõ ràng, minh bạch và xác thực.

Sự đồng hành giữa các cơ quan quản lý, DN và nông dân đã tạo nên hệ sinh thái TXNG ngày càng hoàn thiện tại Gia Lai. Đây không chỉ là công cụ quản lý hữu hiệu, mà còn là cách để sản phẩm nông nghiệp địa phương chứng minh được chất lượng, nguồn gốc, mở ra cánh cửa vào các thị trường khắt khe trong và ngoài nước.

Ông Trương Quang Phong-Phó Giám đốc Sở KH và CN-khẳng định: “Với lộ trình rõ ràng, cách làm bài bản, TXNG không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần vào phát triển KT-XH bền vững. Từ những tem QR nhỏ bé, một hành trình lớn đang được mở ra cho nông sản Gia Lai”.