Nông sản Gia Lai hướng tới thị trường Trung Quốc

(GLO)- Với lợi thế có nhiều loại cây trồng chủ lực, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh đang từng bước chuẩn hóa sản xuất, đầu tư chế biến sâu và đẩy mạnh quảng bá để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đây được xem là thị trường lớn nhiều tiềm năng, song cũng có những yêu cầu khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và quản lý vùng nguyên liệu.

Lợi thế từ đất đai và vùng nguyên liệu

Tỉnh Gia Lai có hơn 977 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, trên 753 nghìn ha đất đỏ bazan màu mỡ trải dài, tạo điều kiện lý tưởng phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Cà phê, hồ tiêu, cao su, chuối, chanh dây, sầu riêng, dưa hấu, dừa và nhiều loại cây ăn quả khác không chỉ là cây trồng quen thuộc mà còn trở thành nông sản xuất khẩu chủ lực.

Mỗi năm, Công ty Chế biến nông sản, lương thực thực phẩm xuất khẩu Trần Gia (Cụm công nghiệp Đại Thạnh, xã Phù Mỹ) thu mua hơn 4.000 tấn ớt làm ớt chua xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Hải Yến

Đặc biệt, những năm qua, tỉnh đã chú trọng công tác chuẩn hóa sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 248 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc với diện tích hơn 10.000 ha, cùng 40 cơ sở đóng gói đạt công suất 1.800 tấn/ngày.

Các sản phẩm nông sản ngày càng đáp ứng được yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Trung Quốc. Nhờ đó, nông sản của tỉnh mở rộng cánh cửa xuất khẩu chính ngạch thay vì phụ thuộc vào đường tiểu ngạch nhiều rủi ro.

Không chỉ dừng ở xuất khẩu thô, các doanh nghiệp tại tỉnh đang chú trọng đến chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Vinanutrifood Bình Định (xã Tây Sơn) chia sẻ: “Muốn đi xa, chúng ta không chỉ bán những gì sẵn có, mà phải tạo ra sản phẩm thị trường cần. Vinanutrifood đã triển khai hệ thống quản lý vùng trồng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data).

Hệ thống này cho phép theo dõi tình trạng cây trồng, độ ẩm, sâu bệnh, thời tiết bằng cảm biến và bản đồ số. Nhờ vậy, doanh nghiệp không chỉ kiểm soát chất lượng mà còn minh bạch truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan kiểm dịch quốc tế”.

Tương tự, Công ty TNHH một thành viên Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên (xã Chư Prông) đang ứng dụng công nghệ AI để giám sát vùng trồng sầu riêng, đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm tại hội chợ, triển lãm.

Mới đây, đơn vị đã ký kết hợp tác xuất khẩu sầu riêng với đối tác ở Quảng Tây (Trung Quốc), mở ra cơ hội đưa trái cây Gia Lai đến gần hơn với người tiêu dùng nước bạn.

Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Nafoods Tây Nguyên (phường An Phú, sản phẩm chủ lực là chanh dây), Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai (xã Lơ Pang, sản phẩm chuối), Công ty CP Tín Thành Đạt (phường Thống Nhất, sản phẩm cà phê) cũng từng bước khẳng định uy tín bằng sản phẩm đạt chuẩn và chiến lược quảng bá bài bản. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nông sản Gia Lai đang chuyển mình từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình hiện đại, bền vững.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) triển khai nhiều chương trình xúc tiến hiệu quả.

Doanh nghiệp Gia Lai thường xuyên tham gia các hội chợ lớn tại Trung Quốc như Hội chợ Côn Minh, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN ở Nam Ninh, Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Thượng Hải. Đồng thời, sản phẩm nông sản tỉnh cũng được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử lớn như Alibaba, mở ra kênh tiếp cận khách hàng hiện đại.

Ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương - cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật quy định, tiêu chuẩn của thị trường Trung Quốc; hỗ trợ tập huấn về quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; kết nối giao thương trực tiếp với các nhà nhập khẩu. Tới đây, Sở tiếp tục hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả xuất khẩu”.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng cải thiện hạ tầng logistics, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nông sản Gia Lai tăng sức cạnh tranh, thâm nhập bền vững vào thị trường Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) giới thiệu nông sản ở xã Vĩnh Thạnh cho bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Vinanutrifood Bình Định (bìa phải). Ảnh: Hải Yến

Tại Hội nghị xúc tiến thương mại Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tháng 8.2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: “Tỉnh luôn coi trọng thị trường Trung Quốc và xác định đây là thị trường trọng điểm. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng, chế biến sâu và quảng bá sản phẩm một cách bài bản. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hợp tác, khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh tại thị trường này”.

Con đường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc không chỉ giúp nông sản Gia Lai nâng tầm giá trị mà còn góp phần xây dựng thương hiệu uy tín, bền vững trên thị trường quốc tế.