Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

Với đà tăng trưởng này, mục tiêu 2,9 tỷ USD xuất khẩu cả năm được đánh giá hoàn toàn khả thi.

Gia Lai có điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi với đất bazan màu mỡ, phù hợp cho những cây trồng chiến lược như cà phê, hồ tiêu, trái cây… Đây cũng là những mặt hàng đã tạo dựng thương hiệu tại các thị trường cao cấp như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài ra, với bờ biển dài, tiềm năng kinh tế biển và chế biến thủy sản của tỉnh cũng ngày càng được chú trọng.

Lợi thế từ ngành hàng chủ lực

Theo Sở Công Thương, trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt hơn 2,18 tỷ USD, tương ứng 75,8% kế hoạch năm 2025. Khu vực Đông Gia Lai đạt hơn 1,19 tỷ USD, tăng 2,72% so với cùng kỳ, chiếm gần 70% kế hoạch năm. Các ngành hàng ghi nhận tăng trưởng rõ nét gồm: Thủy sản hơn 100 triệu USD, gỗ gần 300 triệu USD, sản phẩm gỗ 309 triệu USD, dệt may hơn 255 triệu USD…

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, hiện chiếm khoảng 35% kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Ở khu vực Tây Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 989 triệu USD, tăng trên 52% so với cùng kỳ và hoàn thành 89,9% kế hoạch năm. Đáng chú ý, cà phê tiếp tục giữ vai trò “ngôi sao sáng” với hơn 932 triệu USD, chiếm gần toàn bộ giá trị xuất khẩu khu vực; còn lại là các mặt hàng trái cây, mủ cao su…

Năm 2025, tình hình địa chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động, nhất là chính sách về thuế quan của Mỹ đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN xuất khẩu. Từ ngày 7-8-2025, Mỹ chính thức điều chỉnh thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam lên mức 20%. Đây là thị trường quan trọng, chiếm khoảng 40% tỷ trọng xuất khẩu ở khu vực Đông Gia Lai, chủ yếu là đồ gỗ, dăm gỗ, viên nén gỗ, hàng may mặc, thủy sản. Ở phía Tây, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ khoảng 6,8%, chủ yếu là cà phê, trái cây chế biến.

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhận định: Chính sách thuế của Mỹ vừa tạo áp lực, vừa mở ra cơ hội. Thách thức buộc DN phải cơ cấu lại thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại những khu vực khác.

Là DN xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) hiện chiếm hơn 10% kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước. Năm 2025, DN đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 800 triệu USD, hướng tới mốc 1 tỷ USD.

Ông Thái Như Hiệp, Giám đốc Công ty, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, cho rằng: Cà phê không chỉ là ngành hàng mũi nhọn của Gia Lai, mà còn đóng vai trò kéo kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh bứt phá. Hiện, Vĩnh Hiệp đã mở rộng thị trường tới gần 60 quốc gia, trở thành một trong những thương hiệu xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam. Không dừng lại ở xuất khẩu cà phê nhân, DN đang tăng cường chế biến sâu với cà phê rang xay, cà phê hòa tan… nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Mục tiêu xa hơn là xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai trên bản đồ cà phê thế giới.

Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường

Trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh, cà phê chiếm khoảng 35% tổng kim ngạch, giữ vai trò then chốt. Để duy trì vị thế này, theo ông Thái Như Hiệp, DN cần được hỗ trợ từ chính sách tín dụng như giảm lãi suất vay, tạo điều kiện hoạch định chiến lược dài hạn trong đầu tư công nghệ, chính sách liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Việc kiểm soát chặt chẽ xuất xứ hàng hóa cũng là yếu tố sống còn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Bên cạnh cà phê, các ngành hàng trái cây, gỗ, thủy sản, dệt may cũng đang linh hoạt chuyển hướng thị trường. DN chủ động khai thác thêm các thị trường châu Á, Trung Đông, châu Âu. Tháng 8-2025 vừa qua, đoàn DN Quảng Tây (Trung Quốc) đã khảo sát vùng nguyên liệu phía Tây tỉnh. Đối tác đánh giá cao tiềm lực nông sản Gia Lai, nhất là trái cây tươi, mở ra triển vọng kết nối cung - cầu tại thị trường 1,4 tỷ dân qua cửa ngõ Quảng Tây.

Sơ chế đóng gói chuối xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai (xã Lơ Pang). Ảnh: Vũ Thảo

Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai, thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (tại địa bàn xã Lơ Pang) hiện sở hữu 1.700 ha cây ăn trái, trong đó có 1.380 ha chuối già Nam Mỹ đạt chuẩn GlobalGAP. Mỗi năm, Công ty xuất khẩu khoảng 62.000 tấn chuối, trong đó thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm khoảng 75%, còn lại xuất sang Trung Quốc.

“Nhờ thổ nhưỡng bazan giàu dinh dưỡng và khí hậu vùng cao, chuối Gia Lai có hương vị đặc trưng, mẫu mã đẹp, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Chúng tôi đặt mục tiêu hằng năm mở rộng diện tích trồng và khai thác thêm các thị trường mới”, ông Nguyễn Ngọc Mai, Giám đốc Công ty, cho biết.

Theo ông Nguyễn Đình Kha, trước biến động thị trường, các DN Gia Lai đã chủ động tìm kiếm đối tác mới để bù đắp phần sụt giảm từ thị trường Mỹ, đồng thời tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất và xây dựng thương hiệu được xem là chìa khóa giúp nông sản, hàng hóa của tỉnh giữ vững vị thế.

“Sở Công Thương cũng tham mưu cho UBND tỉnh đề ra các giải pháp hỗ trợ DN như kiến nghị mức lãi suất vay; cơ cấu lại nợ, giãn nợ cho DN; hỗ trợ kết nối với các cơ quan ngoại giao và thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đây là những động thái quan trọng giúp DN giảm áp lực tài chính và có thêm cơ hội tiếp cận đối tác quốc tế”, ông Kha thông tin.