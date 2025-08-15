Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Mở rộng chuỗi giá trị OCOP, hướng đến thị trường xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ đến xuất khẩu chính ngạch - OCOP Gia Lai đang dần chinh phục những thị trường khó tính nhờ chiến lược liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh truyền thông số.

Vài năm trở lại đây, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại Gia Lai đã có bước chuyển mình rõ rệt, từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang hướng phát triển chuỗi giá trị bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, nhiều chủ thể OCOP trong tỉnh đã và đang từng bước đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế, nhờ sự đầu tư bài bản về vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến, chiến lược tiếp thị và tiêu chuẩn hóa theo hướng hiện đại.

5ac7db0bc92941771838.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang. Ảnh: ĐVCC

Vươn ra "biển lớn"

Nổi bật ở khu vực phía Đông tỉnh là Công ty Cổ phần IPP Sachi (phường Bồng Sơn), một trong những DN tiên phong mang sản phẩm OCOP ra thế giới. Với tinh thần chủ động tìm kiếm thị trường, DN này đã xuất khẩu chính ngạch nhiều mặt hàng đặc sản, như: snack bánh tráng các loại, bánh tráng dừa, bánh tráng mè, bánh tráng rong biển… sang Mỹ và các thị trường khó tính như Canada, Hàn Quốc, Đài Loan.

Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám đốc Công ty, hiện DN đã có 13 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao. Trong đó, 8 sản phẩm đã được xuất khẩu chính ngạch, chủ yếu sang Mỹ, với sản lượng gần đây là 2 container (20 feet), tương đương 1.600 thùng sản phẩm (mỗi thùng từ 7-10kg).

a1-san-pham.jpg
Nhiều mặt hàng đặc sản như snack bánh tráng các loại, bánh tráng dừa, bánh tráng mè, bánh tráng rong biển… của Công ty CP IPP Sachi xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: AN

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sản xuất, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, IPP Sachi cũng đã liên kết với HTX Nông nghiệp Tam Quan và nhiều HTX, nông hộ khác xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Các nguyên liệu chủ lực gồm giống lúa Mai Lâm, mè, đậu phộng, dừa… Bột mì được nhập từ miền Tây, nơi cung cấp nguyên liệu đạt chuẩn. Không dừng lại ở đó, DN còn ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc (mã QR, mã vạch), phân phối sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử (Shopee Mall, TikTok Shop, Lazada Mall), đồng thời có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Co.opmart, Vinmart…

"Trong thời gian tới, IPP Sachi dự kiến phát triển thêm các dòng sản phẩm mới như bánh tráng rau tập tàng, bánh tráng rau quả hỗn hợp, bánh tráng cuốn nhúng, bánh tráng mè đen, bánh tráng giòn… phục vụ nhu cầu xuất khẩu", ông Vinh cho biết.

Tạo dựng dòng sản phẩm đặc trưng

Ở khu vực phía Tây, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) là điểm sáng trong xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP theo hướng hữu cơ. Đơn vị đã sở hữu tới 5/7 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao của tỉnh, gồm: Cà phê Đăk Yang; Cà phê Fine Robusta; Tiêu đen hữu cơ Lệ Chí; Tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí; Tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí.

Đặc biệt, sản phẩm cà phê Đăk Yang đã xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc với gần 5 tấn, dòng Fine Robusta được chế biến theo phương pháp Honey (giữ lớp đường tự nhiên trên hạt), phơi sàng 10-15 ngày giúp giữ được hậu vị ngọt thanh, mùi trái cây chín và vị đắng nhẹ, đặc trưng của cà phê đặc sản.

8965055d387fb021e96e.jpg
55ced24df86f7031297e-copy.jpg
55ced24df86f7031297e-copy.jpg
120 ha cà phê của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang được trồng theo hướng hữu cơ. Ảnh: AN

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc HTX, toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ tiêu chuẩn hữu cơ và tiêu chuẩn của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới (SCA). Đơn vị hiện có 120 ha cà phê và 80 ha tiêu được trồng hữu cơ hoàn toàn, trong đó hơn 30 ha đạt chứng nhận hữu cơ Mỹ và châu Âu. Toàn bộ quá trình sản xuất cà phê từ thu hoạch đến rang xay đều tuân theo tiêu chuẩn quốc tế của SCA, sử dụng công nghệ khí nóng để giữ nguyên hương vị và cấu trúc hạt. Ngoài cà phê, một số sản phẩm hồ tiêu hữu cơ của HTX cũng đã được xuất khẩu sang Đài Loan theo hình thức tiểu ngạch, mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng tiêu hữu cơ của tỉnh.

d5062937f815704b2904.jpg
Sản phẩm cà phê Đăk Yang đã xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc với gần 5 tấn, dòng Fine Robusta được chế biến theo phương pháp honey. Ảnh: AN

Bà Nga chia sẻ rằng, để sản phẩm có thể chinh phục được thị trường quốc tế, bên cạnh yếu tố chất lượng, điều then chốt chính là đầu tư đồng bộ vào dây chuyền chế biến hiện đại, hoàn thiện bao bì bắt mắt, minh bạch trong truy xuất nguồn gốc điện tử và xây dựng thương hiệu một cách bài bản. Chính sự chuyên nghiệp trong từng khâu đã giúp sản phẩm tạo dựng được niềm tin, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại và quốc tế hóa

Theo bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, chương trình OCOP của tỉnh đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với gần 1.000 sản phẩm được công nhận đạt sao, trong đó có 7 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ dừng lại ở số lượng. Định hướng sắp tới của tỉnh là tập trung chuẩn hóa sản phẩm, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, phát triển vùng nguyên liệu ổn định và ứng dụng công nghệ số để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP. Tỉnh cũng sẽ tích cực hỗ trợ các chủ thể tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng kênh bán hàng trong nước và quốc tế, đồng thời hướng đến chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng xuất khẩu, như: bánh tráng Dalop; bánh tráng Phương Nguyên; dầu dừa tinh khiết Ngọc An; dầu đậu phộng, mè đen, trà nụ hoa hòe Dulah...

Để đạt được điều đó, các DN và HTX cần chủ động xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, đầu tư nâng cấp dây chuyền, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, GlobalGAP, đồng thời chú trọng đến thiết kế bao bì, nhãn mác, chiến lược tiếp thị và truyền thông chuyên nghiệp. Việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, tham gia thương mại điện tử và quảng bá trên các nền tảng số sẽ là giải pháp quan trọng để sản phẩm OCOP Gia Lai vươn xa hơn, không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa bản sắc đặc sản vùng cao nguyên đến với bạn bè quốc tế.

fe2abbb7b19539cb6084.jpg
Bao bì, nhãn mác, chiến lược tiếp thị và truyền thông chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm Chương trình OCOP tiếp cận với các đối tác nước ngoài. Ảnh: AN

Với hướng đi rõ ràng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nỗ lực không ngừng của các chủ thể OCOP, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam, sẵn sàng trở thành điểm sáng về xuất khẩu nông sản đặc sản trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Chợ nông thôn bỏ hoang: Trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương

Chợ nông thôn bỏ hoang: Trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương

Kinh tế

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã ở khu vực phía Ðông tỉnh đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng chợ kiên cố nhằm phục vụ nhu cầu buôn bán của người dân. Tuy nhiên, nhiều chợ truyền thống đang rơi vào cảnh đìu hiu khi nên xuống cấp, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Kinh tế

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phù Mỹ Đông: Chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

Xã Phù Mỹ Đông chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

Kinh tế

(GLO)- Để phục vụ 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường ven biển đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, xã Phù Mỹ Đông đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Với cách làm bài bản, minh bạch, địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 9-8, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Kinh tế

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Kinh tế

(GLO)- Theo Sở Tài chính Gia Lai, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu hút được 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57.485 tỷ đồng.

null