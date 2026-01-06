Gia Lai: Hoàn tất vận hành thương mại cụm điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, công suất 99 MW

(GLO)- Ngày 6-1, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện xanh Gia Lai - chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 (tổng công suất 99 MW) xác nhận: Toàn bộ 30/30 turbine gió của 2 nhà máy đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại.

Toàn bộ 30/30 turbine gió của 2 nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại. Ảnh: ĐVCC

Đây là cụm dự án điện gió có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Trước đó, ngày 24-1-2024, Nhà máy điện gió Ia Pech 2 đã hoàn tất vận hành thương mại 15 turbine, với tổng công suất 49,5 MW.

Riêng Nhà máy điện gió Ia Pech đã vận hành thương mại 5 turbine (công suất 16,5 MW) vào năm 2021; đến ngày 30-12-2025, 10 turbine còn lại (công suất 33 MW) chính thức vận hành thương mại, hoàn thiện toàn bộ công suất thiết kế.

Công ty Mua bán điện (EPTC), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản thống nhất thời điểm vận hành thương mại đối với 10/15 turbine gió kể từ ngày 30-12-2025.

Quyết định được đưa ra sau khi chủ đầu tư hoàn tất rà soát toàn diện về pháp lý, kỹ thuật, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc các hạng mục đã đáp ứng đầy đủ điều kiện vận hành thương mại theo hợp đồng mua bán điện.

Trước đó không lâu, vào đầu tháng 12-2025, dự án đã được Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cấp giấy phép hoạt động điện lực, sau một thời gian dài chờ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 do Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện xanh Gia Lai làm chủ đầu tư. Ảnh: ĐVCC

Nhà máy điện gió Ia Pech có công suất 49,5 MW, gồm 15 turbine (mỗi turbine 3,3 MW), với tổng vốn đầu tư 1.499 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên địa bàn các xã: Gào, Ia Grai, Ia Hrung (tỉnh Gia Lai).

Nhà máy điện gió Ia Pech được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng đường dây 110 kV mạch kép, từ Trạm biến áp 110 kV của nhà máy đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Ia Grai - Trạm biến áp 500 kV Pleiku.

Việc cụm nhà máy điện gió này chính thức đi vào vận hành thương mại toàn bộ không chỉ bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, tăng thu cho ngân sách địa phương.