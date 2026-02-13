Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phía Đông nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp, đơn vị phân phối đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, tăng lượng hàng 10-15% so với ngày thường.

Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra hàng hóa tại Doanh nghiệp Bích Sơn (phường Bình Định). Ảnh: Nhật Trường

Các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ uống và nhu yếu phẩm khá dồi dào, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm yết giá công khai. Đồng thời, các đơn vị triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, bình ổn giá phục vụ người tiêu dùng.

Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra hàng hóa tại Siêu thị GO An Nhơn (phường Bình Định). Ảnh: Nhật Trường

Theo ghi nhận, sức mua dịp cận Tết có xu hướng chững lại, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Người dân ưu tiên chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ cam kết duy trì nguồn cung ổn định, tổ chức bán hàng xuyên suốt dịp Tết, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc khan hiếm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong kinh doanh.

Sở Công Thương cũng kiểm tra tình hình sản xuất, kế hoạch nghỉ Tết, thưởng Tết và thời gian trở lại làm việc của người lao động tại một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang (xã Tuy Phước Tây), Công ty cổ phần May Phù Cát, Công ty TNHH In Na Nu, Công ty cổ phần Vina Pack (xã Phù Cát).

Các doanh nghiệp cơ bản bảo đảm chi trả lương, thưởng Tết đầy đủ, kịp thời; quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người lao động yên tâm đón Tết.

Lãnh đạo Sở Công Thương nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Phù Cát. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, đoàn công tác cũng kiểm tra tại Kho vật liệu nổ xã Tuy Phước (Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng). Hiện đơn vị đã vận chuyển vật liệu nổ về kho tại Đà Nẵng; đồng thời, bố trí lực lượng trực Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian nghỉ Tết.

Thông qua đợt kiểm tra, Sở Công Thương khẳng định quyết tâm bảo đảm cân đối cung - cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá dịp Tết Nguyên đán.