Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm

(GLO)- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-BCĐ389 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 3 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh sẽ góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Thảo

Dự báo trong thời gian tới, tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận xuất xứ tiếp tục diễn biến phức tạp; các đối tượng kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả có xu hướng hoạt động với quy mô ngày càng lớn; tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn phổ biến, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng của tỉnh sẽ kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả; đặc biệt là nhóm hàng thuốc giả, thực phẩm giả, hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Vũ Thảo

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng tỉnh sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm hành vi bao che, tiếp tay cho vi phạm.

Cùng với đó, tăng cường vai trò chỉ đạo, điều phối của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đối với Ban Chỉ đạo 389 các địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Lực lượng Quản lý thị trường và các địa phương ký kết quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. ﻿Ảnh: Vũ Thảo

Bên cạnh đó, xác định rõ mục tiêu cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Tập trung kiểm soát các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm; tăng cường kiểm soát biên giới, cửa khẩu, cảng biển, sân bay, nơi diễn ra nhiều hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; mở rộng kiểm tra tại kho, bãi, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, trung tâm bưu cục, các công ty logistic.

Ưu tiên kiểm tra các mặt hàng có nguy cơ cao: ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ, vàng, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, xăng dầu, rượu bia, đường cát, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng điện tử, thời trang cao cấp...

Đối với các sai phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện công khai các vụ việc sai phạm lớn, phức tạp, công khai danh sách tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử, nhất là đối với các vi phạm có tính điển hình để giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh cả vùng; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền việc áp dụng chế tài đối với các vi phạm về lĩnh vực này để phù hợp với tình hình thực tiễn…