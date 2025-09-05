Danh mục
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai:

Ra quân giám sát hoạt động kinh doanh xung quanh khu vực trường học

(GLO)- Sáng 5-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đội Quản lý thị trường đồng loạt ra quân quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh quanh khu vực trường học, đặc biệt tại các điểm bán hàng rong bánh kẹo, đồ chơi và thực phẩm phục vụ học sinh.

luc-luong-quan-ly-thi-truong-tuyen-truyen-tai-truong-thcs-quang-trung-xa-duc-co-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường tuyên truyền tại một cơ sở kinh doanh ở khu vực Trường THCS Quang Trung (xã Đức Cơ). Ảnh: ĐVCC

Các đội tập trung tuyên truyền, cảnh báo nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng cấm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển tâm lý của học sinh.

Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều chấp hành đúng quy định, chưa phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến các mặt hàng có nguy cơ gây hại cho học sinh.

Trước đó, các đội Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra sách giáo khoa, thiết bị trường học; đồng thời, triển khai công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh khu vực gần trường học.

anh-dvcc-3319.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền tại cơ sở buôn bán xung quanh khu vực Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh-cho biết: Sau đợt ra quân này, các đội sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát theo đúng chỉ đạo; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng kiểm tra mang tính hình thức, đối phó.

Song song với đó, Chi cục cũng triển khai thêm các đợt tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh quanh trường học nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích sự tự giác tuân thủ pháp luật của người kinh doanh buôn bán.

null