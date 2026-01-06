Nỗ lực cống hiến, khẳng định vị thế

Từ hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững đến chăm lo an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa truyền thống, các cấp Hội không chỉ tiếp sức để phụ nữ vươn lên mà còn khẳng định rõ nét vai trò chủ thể của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng hành để phụ nữ cùng vươn lên

Tại xã Hoài Ân, nhiều hội viên phụ nữ vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn khi việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp, trình độ tay nghề, khả năng tiếp cận vốn và KHKT còn hạn chế.

Với tinh thần “đồng hành, hỗ trợ, trao cơ hội”, Hội LHPN xã khảo sát nhu cầu, điều kiện và thế mạnh của phụ nữ theo từng thôn, từng nhóm đối tượng để xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp, dễ thực hiện và có khả năng nhân rộng.

Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như: Nhóm trồng rau sạch, tổ chăn nuôi heo - gà quy mô hộ gia đình, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” tạo nguồn vốn quay vòng, mô hình nuôi đuông dừa… giúp hội viên có việc làm, tăng thu nhập.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: ĐVCC

Cùng với xây dựng mô hình, Hội LHPN xã chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên thông qua các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; duy trì sinh hoạt định kỳ các tổ, nhóm sinh kế để chia sẻ kinh nghiệm và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ cách làm bài bản, nhiệm kỳ qua, toàn xã có 50 hội viên thoát nghèo bền vững, 35 hộ thoát cận nghèo. Chị Nguyễn Thị Ngọc Vương - Chủ tịch Hội LHPN xã Hoài Ân - cho biết: “Các mô hình không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp phụ nữ hình thành thói quen làm việc nhóm, nâng cao ý thức tiết kiệm, tinh thần tự lực vươn lên; từ đó khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng”.

Ở xã Kbang, các mô hình tiết kiệm đã trở thành điểm sáng trong phong trào phụ nữ. Toàn xã hiện có 7 CLB tiết kiệm, 2 CLB nuôi heo đất với gần 300 hội viên tham gia. Từ nguồn do chị em các CLB cùng tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, 74 hội viên phụ nữ nghèo đã có thêm vốn để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chị Trần Thị Thơm - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn 16 (xã Kbang) - chia sẻ: “Hằng tháng, tùy thu nhập, mỗi chị em tham gia CLB nuôi heo đất của Chi hội đều dành một khoản để tiết kiệm. Định kỳ ngày 10.4 và 10.10 hằng năm, các thành viên CLB sẽ đập heo đất.

Số tiền tiết kiệm được, một phần sử dụng vào mục đích của gia đình, một phần các chị sẽ trích lại để hỗ trợ cho 2 hội viên khó khăn trong CLB đầu tư cây giống, con giống, mua thẻ BHYT, đồ dùng học tập cho con… Mô hình này góp phần giúp Chi hội hiện không còn hội viên nghèo, hơn nữa còn giúp nhiều gia đình tập được thói quen tiết kiệm”.

Là người hưởng lợi từ mô hình, chị Nguyễn Thị Nghị (thôn 16) cho hay: “Khi mới tham gia CLB nuôi heo đất, tôi được hỗ trợ 4 triệu đồng. Sau khi mua BHYT cho bản thân, phần còn lại tôi đầu tư mua cây giống mắc ca về trồng. Được chị em hướng dẫn kỹ thuật thêm, cây mắc ca phát triển tốt, dự kiến năm sau sẽ cho thu bói (vụ thu hoạch đầu tiên). Từ chỗ được hỗ trợ, giờ đây trung bình mỗi năm tôi tiết kiệm heo đất được gần 10 triệu đồng. Nay gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Chị Đặng Thị Hồng Hạnh (bìa trái)-Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ phường Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần gũi với hội viên. Các phong trào được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, tin tưởng các phong trào phụ nữ Gia Lai thời gian tới sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh”. Bà ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

Với đặc thù của xã biên giới, Hội LHPN xã Ia Chia đã huy động nguồn lực triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp xây dựng 3 “Mái ấm tình thương”, 3 nhà vệ sinh, trao 35 phương tiện sinh kế, 65 bồn nước, 450 phần quà, 100 nồi cơm điện, 30 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ nghèo…

Qua kiểm tra giám sát các hộ gia đình hội viên phụ nữ được hỗ trợ đều sử dụng đúng mục đích. Sự hỗ trợ thiết thực của Hội và chị em ở địa phương góp phần động viên, tiếp sức giúp 30 phụ nữ cùng gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội, gìn giữ bản sắc

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã khảo sát hoàn cảnh trẻ mồ côi; lập hồ sơ nhận đỡ đầu; phân công cán bộ phụ trách; xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ; tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả theo từng giai đoạn. Việc chuẩn hóa quy trình đã giúp các Hội cơ sở triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tạo nền tảng cho sự đồng hành lâu dài và bền vững.

Giai đoạn 2022-2025, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 56 trẻ mồ côi, trong đó nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không chỉ hỗ trợ vật chất, những “Mẹ đỡ đầu” còn đồng hành về tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho các em trên con đường học tập.

Em Nguyễn Thị Ngọc Yến (lớp 12A1, Trường THPT số 2 Phù Mỹ, xã Bình Dương) chia sẻ: “Bố em mất sớm, mẹ làm nông nên thu nhập bấp bênh. Từ năm 2022 đến nay, nhờ các mẹ đỡ đầu, em có thêm điều kiện để đến trường. Em sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên”.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà thiếu nhi thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Châu Ngọc Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh - cho biết: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là nhiệm vụ chính trị mang đậm tính nhân văn, gắn với hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an “vì nhân dân phục vụ”. Cùng với đó, một số Công an xã còn chủ động nhận nuôi “Con nuôi Công an xã” với 6 trường hợp, thể hiện rõ trách nhiệm và tình cảm với trẻ em yếu thế ngay từ cơ sở.

Ở xã Kông Chro, nhiều phụ nữ Bahnar đang tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bằng chính niềm đam mê và sự kiên trì. Theo chị Ngô Thị Rứa - Chủ tịch Hội LHPN xã Kông Chro, toàn xã hiện có 2 đội cồng chiêng nữ và 3 CLB dệt thổ cẩm với 200 thành viên.

Tiêu biểu như đội cồng chiêng nữ làng Tnang, CLB Dệt thổ cẩm làng H’Le trên địa bàn xã không chỉ bảo tồn di sản mà còn mở ra sinh kế, nâng cao đời sống tinh thần cho chị em. “Nhờ cách làm sáng tạo đó, chị em vừa tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo tiền đề gắn hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng tại địa phương. Nhiều chị em trước đây còn e dè, nay đã tích cực tham gia Hội…” - chị Rứa nhấn mạnh.

Vượt qua định kiến “phụ nữ không cầm chiêng”, chị em làng Tnang đã thành lập đội cồng chiêng nữ, mời nghệ nhân trong làng truyền dạy. Từ 30 thành viên ban đầu, nay làng đã có 2 đội với 82 thành viên, thường xuyên biểu diễn trong các lễ hội, sự kiện của địa phương.

Cùng với đội cồng chiêng, sau 9 năm thành lập, CLB Dệt thổ cẩm làng H’Le không chỉ là nơi trao truyền nghề mà còn mở ra sinh kế bền vững cho chị em. Chị Đinh Thị Anơnh (thành viên CLB) chia sẻ: “Năm 2017, sau lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm do xã tổ chức, các học viên của lớp đã thành lập CLB để cùng hỗ trợ nhau “sống được” với nghề.

Hiện trong số 35 chị tham gia CLB, có 20 chị có tay nghề cao, tạo ra sản phẩm dệt thổ cẩm đẹp được bà con ưa chuộng. Tham gia CLB, niềm vui không chỉ nằm ở thu nhập tăng thêm mà còn là khi thấy lớp trẻ khoác lên mình bộ thổ cẩm do chính tay phụ nữ địa phương dệt nên”.