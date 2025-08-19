Danh mục
An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

DUY ĐĂNG
(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

Xã An Vinh có 97% dân số là người dân tộc H’re, sinh sống tại 18 thôn. Trong đời sống hằng ngày, một số hủ tục vẫn còn tồn tại, cản trở sự phát triển của phụ nữ và trẻ em gái. Trước thực trạng đó, Hội LHPN xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thành lập tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) ở các thôn để tập trung tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới cho hội viên và cán bộ; đồng thời, vận động xóa bỏ định kiến, thúc đẩy bình đẳng giới.

bg6-1.jpg
Tổ truyền thông cộng đồng thôn 4 An Trung phát tờ rơi tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Ảnh: D.Đ

Tại thôn 4 An Trung, nhiều gia đình trước đây sinh đông con, gánh nặng chăm sóc con cái dồn lên vai người phụ nữ, khiến họ hạn chế về cơ hội lao động và học tập. Tổ TTCĐ thôn đã tăng cường tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhất là khuyến khích nam giới chia sẻ việc nhà, nuôi dạy con cái, nâng cao chất lượng cuộc sống và vị thế của phụ nữ.

Vừa sinh con được 2 tháng, chị Đinh Thị Tiết (33 tuổi, người H’re, ở thôn 4 An Trung) chia sẻ: “Trước đây, mọi việc trong nhà đều do tôi đảm trách, chồng hiếm khi hỗ trợ. Từ khi tham gia các buổi sinh hoạt, chồng tôi đã chủ động san sẻ công việc, chăm con, giúp tôi có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh”.

Bà Đinh Thị Xinh - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ TTCĐ thôn 4 An Trung, cho hay: Nhờ tuyên truyền theo phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, nhiều nam giới đã có sự thay đổi rõ rệt trong thúc đẩy bình đẳng giới. Họ không còn coi việc nhà, chăm con là việc của phụ nữ mà sẵn sàng hỗ trợ vợ. Sự thay đổi lớn đó đã giúp chị em bớt vất vả, tạo không khí gia đình đầm ấm, bình đẳng, là nền tảng để cộng đồng tiến bộ.

Trong khi đó, hằng tháng, Tổ TTCĐ thôn 3 An Dũng đều tổ chức sinh hoạt để tuyên truyền, trang bị kiến thức cho hội viên, phụ nữ. Ông Đinh Văn Mao, Tổ trưởng Tổ TTCĐ thôn, cho biết, thôn có 126 hộ với 478 nhân khẩu, trong đó, 98% là người dân tộc thiểu số. Ban ngày, mọi người đi làm nên các buổi sinh hoạt được tổ chức ban đêm và lồng ghép nhiều nội dung. Tại đây, các hội viên, phụ nữ được tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình; các vấn đề liên quan đến tảo hôn, bạo lực gia đình, trẻ em bị xâm hại tình dục; vận động người dân vay vốn chính sách để phát triển kinh tế; trao đổi kỹ năng quản lý gia đình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em…

Từ năm 2022 đến nay, từ nguồn lực của Dự án 8, Hội LHPN xã An Vinh đã thành lập được 18 tổ TTCĐ, 3 mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, 3 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học. Các thành viên tổ, mô hình, CLB đã tổ chức đa dạng các hội nghị tập huấn, đối thoại về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới; trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn; tổ chức các hội thi, liên hoan…

them6-3.jpg
Chị em phụ nữ được tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Duy Đăng

Cùng với đó, các cấp Hội trong xã còn phối hợp tổ chức hơn 10 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 500 hội viên; lồng ghép các dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hàng trăm phụ nữ; hỗ trợ 412 hội viên vay vốn từ Ngân hàng CSXH với tổng số vốn trên 30 tỷ đồng để phát triển mô hình trồng rừng, chăn nuôi.

Bà Đinh Thị Núc, Chủ tịch Hội LHPN xã An Vinh, cho hay, thực hiện Dự án 8 đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cả phụ nữ và nam giới, từng bước xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vị thế của phụ nữ. Thời gian tới, Hội sẽ duy trì và mở rộng mô hình TTCĐ, lồng ghép các hoạt động bình đẳng giới vào các phong trào, cuộc vận động; chú trọng tập huấn kỹ năng, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, giúp chị em tự tin khẳng định bản thân, vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội, giảm những định kiến về giới.

null