Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Qua đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, từng bước nâng cao chất lượng dân số, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Đa dạng hình thức, mở rộng kênh truyền thông đến cơ sở

Theo bà Trần Thị Lệ Kiều - Chi cục trưởng Chi cục Dân số, công tác truyền thông thay đổi hành vi về dân số và phát triển được xác định là trục xuyên suốt, giữ vai trò then chốt trong triển khai các mục tiêu về dân số và phát triển.

Trên cơ sở đó, Chi cục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu chuyên môn về dân số và phát triển trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin của ngành.

dan-so-1.jpg
Công tác tuyên truyền về dân số được đẩy mạnh, đa dạng hình thức giúp người dân tiếp cận thông tin. Ảnh: Như Nguyện

Đồng thời, phản ánh kịp thời các hoạt động dân số tại cơ sở, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động truyền thông trực tiếp, toàn tỉnh đã tổ chức 1.462 cuộc truyền thông sự kiện về dân số, thu hút 42.565 lượt người tham gia.

“Đáng chú ý, Chi cục Dân số đã ký hợp đồng phối hợp tuyên truyền với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, qua đó tăng cường thời lượng, chất lượng thông tin về công tác dân số và phát triển.

Đồng thời, phát hành 60.000 tờ gấp, 5.500 tài liệu tuyên truyền về các nội dung thiết thực như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên… để cấp phát về cơ sở. Hệ thống TTYT, trạm y tế phối hợp với truyền thanh xã, phường duy trì cung cấp tin, bài về dân số và phát triển một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm thông tin đến được với người dân ở từng thôn, làng” - bà Kiều cho biết.

Ở cơ sở, vai trò của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể được phát huy rõ nét. Toàn tỉnh đã tổ chức 995 cuộc truyền thông chuyên đề với 25.646 lượt người tham gia; 10.119 buổi tư vấn hộ gia đình với 36.095 lượt người nghe; 5.964 buổi tư vấn tại trạm y tế cho 36.686 lượt người; 424 cuộc truyền thông lồng ghép tại các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng với 11.259 lượt người tham dự.

Đội ngũ viên chức, cộng tác viên dân số đã tổ chức 2.186 buổi tư vấn nhóm nhỏ, tiếp cận 41.062 lượt người nghe.

Không chỉ tập trung ở khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn tổ chức nói chuyện, cung cấp thông tin về dân số và phát triển cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn, làng đã trở thành “cầu nối” quan trọng, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS tiếp cận và thực hành các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình.

Chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành vi

Từ sự vào cuộc đồng bộ, kiên trì và bền bỉ của cả hệ thống chính trị, công tác truyền thông dân số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét. Nhận thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe gia đình từng bước được nâng lên, góp phần cải thiện chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Năm 2025, tỷ lệ nam, nữ chủ động đến tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 32,64% (chỉ tiêu giao 25%); tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh tại các xã khu vực III đạt 20,14% (chỉ tiêu giao 20,14%); tỷ lệ tăng thêm người sử dụng dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã triển khai chiến dịch ở khu vực III đạt 64,31% (chỉ tiêu giao 60%).

dan-so-2.jpg
Qua tuyên truyền, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ngày càng tăng. Ảnh: Như Nguyện

Chị Djuh (ở làng Chưp, xã Lơ Pang) cho biết: Nhờ được cán bộ y tế tuyên truyền, chị có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe khi mang thai, khám thai định kỳ, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ. Đặc biệt, chị hiểu rõ ý nghĩa của việc sinh ít con để nuôi dạy cho tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Huỳnh Phạm Thị Anh Tuyền - Phó Trưởng trạm Y tế xã Lơ Pang - cho hay: Thời gian đầu triển khai tuyên truyền tại làng, nhiều người dân còn e dè, ít trao đổi. Tuy nhiên, khi được tiếp cận thường xuyên, phù hợp với phong tục tập quán, chị em đã dần tự tin hơn, chủ động trao đổi với cán bộ y tế về chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình.

Xã Lơ Pang có trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, người dân chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn cao. Qua tuyên truyền, nhận thức của bà con có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và nâng cao tỷ lệ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Có thể bạn quan tâm

