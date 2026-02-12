Trao tiền bạn đọc hỗ trợ đợt 4 cho gia đình bệnh nhân ung thư tại xã Ia Hrú

(GLO)- Ngày 12-2, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng đến thăm, trao số tiền 4 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.

Hoàn cảnh của gia đình bà Nhung được phản ánh qua bài viết “Cả nhà mắc bệnh nan y” đăng trên Báo Gia Lai ngày 13-6-2025 và “Mẹ ung thư gồng gánh nuôi con thiểu năng” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 7-7-2025.

Gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung nhận 4 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ. Ảnh: Ánh Kiều

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quan tâm, chung tay hỗ trợ, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình bà Nhung.

Hiện nay, bà Nhung đang điều trị bằng phương pháp xạ trị tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai, trung bình mỗi tháng 2 lần, chi phí khoảng 10 triệu đồng/lần, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Trước đó, ngày 5-7, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng bạn đọc đã trao 6.464.000 đồng cho gia đình bà Nhung. Ở đợt hỗ trợ thứ 2, các đơn vị tiếp tục phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng trao thêm 13 triệu đồng. Đến đợt thứ 3, số tiền hỗ trợ thêm là 10,7 triệu đồng.

Tính đến nay, gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung đã nhận được hơn 34 triệu đồng từ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.