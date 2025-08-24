Trao 10,7 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình bệnh nhân ung thư

(GLO)- Ngày 24-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao số tiền 10,7 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Nhung được phản ánh trong bài viết “Cả nhà mắc bệnh nan y” đăng trên Báo Gia Lai ngày 13-6-2025 và “Mẹ ung thư gồng gánh nuôi con thiểu năng” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 7-7-2025.

Gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung nhận 10,7 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Sau khi thông tin được lan tỏa, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ, góp phần chia sẻ với gia đình bà Nhung.

Trước đó, ngày 5-7, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng bạn đọc đã trao 6.464.000 đồng cho gia đình bà Nhung. Đến đợt 2, các đơn vị tiếp tục kết nối cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trao thêm 13 triệu đồng.

Đến nay, gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung đã nhận được hơn 30 triệu đồng từ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.