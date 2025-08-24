Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao 10,7 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình bệnh nhân ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao số tiền 10,7 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Nhung được phản ánh trong bài viết “Cả nhà mắc bệnh nan y” đăng trên Báo Gia Lai ngày 13-6-2025 và “Mẹ ung thư gồng gánh nuôi con thiểu năng” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 7-7-2025.

z6938681913852-1530afde69a6f69da39dd18d234d4040.jpg
Gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung nhận 10,7 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Sau khi thông tin được lan tỏa, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ, góp phần chia sẻ với gia đình bà Nhung.

Trước đó, ngày 5-7, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng bạn đọc đã trao 6.464.000 đồng cho gia đình bà Nhung. Đến đợt 2, các đơn vị tiếp tục kết nối cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trao thêm 13 triệu đồng.

Đến nay, gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung đã nhận được hơn 30 triệu đồng từ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trao 13 triệu đồng hỗ trợ gia đình bệnh nhân ung thư tại xã Ia Hrú

Trao 13 triệu đồng hỗ trợ gia đình bệnh nhân ung thư tại xã Ia Hrú

(GLO)- Ngày 22-7, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao số tiền 13 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

Từ thiện

(GLO)- Ngày 1-8, tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với các chi hội, nhóm thiện nguyện và một số nhà hảo tâm trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Hương Ly (51 tuổi, ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai).

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

Từ thiện

(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.

null