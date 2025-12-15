Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao tặng 680 suất quà cho người dân vùng lũ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Hiao tổ chức trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn. 

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã trao tặng 150 suất quà (mỗi suất trị giá khoảng 400 nghìn đồng) cho người dân xã Ia Hiao bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

150-suat-qua-da-duoc-tang-cho-ba-con-xa-ia-hiao-anh-vu-nhu.jpg
150 suất quà được trao tặng cho người dân xã Ia Hiao. Ảnh: Vũ Như

Tổng giá trị quà tặng là 60 triệu đồng, được huy động từ cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Tại buổi trao quà, Phòng Cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe.

Tặng quà cho cựu chiến binh xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Tặng quà cho cựu chiến binh xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Cùng ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Chi hội Bác Ái Tuy Phước đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại do bão lũ.

Tại xã Tuy Phước, Hội đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các cựu chiến binh trên địa bàn xã.

Tại xã Vân Canh, đoàn trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ dân làng Canh Tân; đồng thời trao 150 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho học sinh làng Canh Hòa.

Tặng quà cho học sinh làng Canh Hòa (xã Vân Canh). Ảnh: D.L

Tặng quà cho học sinh làng Canh Hòa (xã Vân Canh). Ảnh: D.L

Trước đó, ngày 13-12, đoàn đã trao 80 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho người dân xã Tuy Phước Đông.

Các suất quà tặng đều do Ni sư Thích Nữ Vạn Niệm (chùa Pháp Quang, TP. Hồ Chí Minh) và nhóm thiện nguyện Bà Rịa-Vũng Tàu tài trợ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn trao tặng quà cho các em học sinh và kinh phí hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Ảnh: Vũ Chi

Tặng quà học sinh và hộ nghèo xã Ia Tul

Xã hội

(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

Xã hội

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Từ thiện

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Can trường cứu người trong lũ dữ

Can trường cứu người trong lũ dữ

Từ thiện

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm nhiều làng quê, khu phố ở Gia Lai và Ðắk Lắk. Chứng kiến con nước dữ đe dọa sinh mạng đồng bào mình, những chàng trai của làng biển đã cùng nhau lên đường, mang theo những chiếc ca nô, mô tô nước vốn là sinh kế của mình đi cứu người.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Xã hội

(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của phía Đông tỉnh.

Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

null