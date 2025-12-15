Trao tặng 680 suất quà cho người dân vùng lũ Gia Lai

(GLO) - Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Hiao tổ chức trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã trao tặng 150 suất quà (mỗi suất trị giá khoảng 400 nghìn đồng) cho người dân xã Ia Hiao bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

150 suất quà được trao tặng cho người dân xã Ia Hiao. Ảnh: Vũ Như

Tổng giá trị quà tặng là 60 triệu đồng, được huy động từ cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Tại buổi trao quà, Phòng Cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe.

Tặng quà cho cựu chiến binh xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Cùng ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Chi hội Bác Ái Tuy Phước đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại do bão lũ.

Tại xã Tuy Phước, Hội đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các cựu chiến binh trên địa bàn xã.

Tại xã Vân Canh, đoàn trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ dân làng Canh Tân; đồng thời trao 150 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho học sinh làng Canh Hòa.

Tặng quà cho học sinh làng Canh Hòa (xã Vân Canh). Ảnh: D.L

Trước đó, ngày 13-12, đoàn đã trao 80 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho người dân xã Tuy Phước Đông.

Các suất quà tặng đều do Ni sư Thích Nữ Vạn Niệm (chùa Pháp Quang, TP. Hồ Chí Minh) và nhóm thiện nguyện Bà Rịa-Vũng Tàu tài trợ.