Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

Tại chương trình, Đoàn đã trao 10 suất quà cho trẻ em mồ côi và 47 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai của xã. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho phụ nữ bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Thảo Khuy

Phát biểu tại buổi trao quà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ và bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại mà người dân địa phương phải gánh chịu trong các đợt thiên tai vừa qua.

Bà động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn; đồng thời, đề nghị các cấp Hội phụ nữ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống hội viên, kịp thời hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương chủ động triển khai các giải pháp phục hồi sau thiên tai, tạo điều kiện để người dân ổn định sinh kế.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ phải sang) thăm hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Thảo Khuy

Sau chương trình, Đoàn đã đến thăm 3 gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng do bão lũ. Tại mỗi nơi đến, bà Nguyễn Thị Tuyến ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao quà hỗ trợ, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên, khắc phục khó khăn.