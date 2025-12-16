Bắc Ninh ủng hộ tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Tỉnh Bắc Ninh trao 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai sớm ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai kép.

Chiều 16-12, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Gia Lai tiếp nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dũng Nhân

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục những tổn thất nặng nề do thiên tai kép xảy ra trong tháng 11 vừa qua. Đồng thời, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát mà người dân Gia Lai đã và đang phải đối mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Khoản hỗ trợ này là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với Gia Lai, góp phần giúp địa phương sớm vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và nghĩa tình của tỉnh Bắc Ninh dành cho Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (đứng) trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và nghĩa tình của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nguồn kinh phí hỗ trợ có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để hỗ trợ người dân, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề.