Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bắc Ninh ủng hộ tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tỉnh Bắc Ninh trao 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai sớm ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai kép.

Chiều 16-12, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

mt-tq.jpg
Gia Lai tiếp nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dũng Nhân

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục những tổn thất nặng nề do thiên tai kép xảy ra trong tháng 11 vừa qua. Đồng thời, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát mà người dân Gia Lai đã và đang phải đối mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Khoản hỗ trợ này là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với Gia Lai, góp phần giúp địa phương sớm vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và nghĩa tình của tỉnh Bắc Ninh dành cho Gia Lai.

ubmt2.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (đứng) trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và nghĩa tình của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nguồn kinh phí hỗ trợ có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để hỗ trợ người dân, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm.

Gia Lai: 231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm

Lao động - Việc làm

(GLO)- Sáng 12-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề “Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán”. Sự kiện thu hút trên 300 người lao động tham gia, trong đó có 120 người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Đời sống

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Từ thiện

(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn trao tặng quà cho các em học sinh và kinh phí hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Ảnh: Vũ Chi

Tặng quà học sinh và hộ nghèo xã Ia Tul

Xã hội

(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Gia đình

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

null