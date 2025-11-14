Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đà Nẵng hỗ trợ Gia Lai 2 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 13

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 14-11, đoàn công tác của TP Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao 2 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để khắc phục thiệt hại do bão số 13.

Tiếp đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, khẳng định Đà Nẵng và Gia Lai luôn gắn bó bằng nghĩa tình, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đà Nẵng hỗ trợ Gia Lai 2 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng, nghĩa tình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng dành cho tỉnh Gia Lai; nhấn mạnh rằng trong lúc người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang gượng dậy sau những tổn thất nặng nề do bão số 13, sự sẻ chia kịp thời này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần.

Tỉnh Gia Lai sẽ nhanh chóng phân bổ số tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng bị ảnh hưởng, ưu tiên các hộ thiệt hại nặng, góp phần giúp người dân sớm khôi phục cuộc sống và ổn định sản xuất.

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

Thời sự

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

Thời sự

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Thời sự

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

Thời sự

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null