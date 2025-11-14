(GLO)- Chiều 14-11, đoàn công tác của TP Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao 2 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để khắc phục thiệt hại do bão số 13.

Tiếp đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, khẳng định Đà Nẵng và Gia Lai luôn gắn bó bằng nghĩa tình, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đà Nẵng hỗ trợ Gia Lai 2 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng, nghĩa tình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng dành cho tỉnh Gia Lai; nhấn mạnh rằng trong lúc người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang gượng dậy sau những tổn thất nặng nề do bão số 13, sự sẻ chia kịp thời này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần.

Tỉnh Gia Lai sẽ nhanh chóng phân bổ số tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng bị ảnh hưởng, ưu tiên các hộ thiệt hại nặng, góp phần giúp người dân sớm khôi phục cuộc sống và ổn định sản xuất.