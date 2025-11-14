Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai tiếp nhận hơn 89 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Chiều 13-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Ban Vận động cứu trợ tỉnh tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ người dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cùng hơn 90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo thống kê đến ngày 13-11, bão số 13 đã làm 2 người chết, 12 người bị thương, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng cơ sở, sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng.

3-ty.jpg
﻿Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp nhận số tiền ủng hộ và trao thư cảm ơn cho các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Muội

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-nhấn mạnh: Ngay sau bão, tỉnh Gia Lai đã huy động tổng lực tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư kêu gọi ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13.

Trong lúc khó khăn, tỉnh Gia Lai đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, cùng nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chung tay ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái, cùng giúp người dân vượt qua khó khăn. Đây là tình cảm tốt đẹp, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.

36f63616512bdd75843a.jpg
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp tại chương trình. Ảnh: Hồng Thương

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn các tập thể và cá nhân đã ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh trong thời điểm khó khăn này. “Chúng tôi cam kết toàn bộ nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”-đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

f49d09a0-7d04-4439-8dbe-d160a2901f7d-1-201-a.jpg
Hơn 90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Muội

Tại chương trình, các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận bảng tượng trưng từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ tỉnh Gia Lai với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 13; đồng thời, trao thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

1ebd0cd217ef9bb1c2fe.jpg
4e4bca40f37d7f23266c.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra. Ảnh: Hồng Thương

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận từ chương trình và thông qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với tổng số tiền hơn 89 tỷ đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ủng hộ hơn 73 triệu đồng từ nguồn huy động cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

Thời sự

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

Thời sự

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

Thời sự

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null