Gia Lai tiếp nhận hơn 89 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO) - Chiều 13-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Ban Vận động cứu trợ tỉnh tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ người dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cùng hơn 90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo thống kê đến ngày 13-11, bão số 13 đã làm 2 người chết, 12 người bị thương, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng cơ sở, sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng.

﻿Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp nhận số tiền ủng hộ và trao thư cảm ơn cho các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Muội

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-nhấn mạnh: Ngay sau bão, tỉnh Gia Lai đã huy động tổng lực tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư kêu gọi ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13.

Trong lúc khó khăn, tỉnh Gia Lai đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, cùng nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chung tay ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái, cùng giúp người dân vượt qua khó khăn. Đây là tình cảm tốt đẹp, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp tại chương trình. Ảnh: Hồng Thương

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn các tập thể và cá nhân đã ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh trong thời điểm khó khăn này. “Chúng tôi cam kết toàn bộ nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”-đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

Hơn 90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Muội

Tại chương trình, các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận bảng tượng trưng từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ tỉnh Gia Lai với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 13; đồng thời, trao thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra. Ảnh: Hồng Thương

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận từ chương trình và thông qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với tổng số tiền hơn 89 tỷ đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ủng hộ hơn 73 triệu đồng từ nguồn huy động cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương.