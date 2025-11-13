Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Thiệt hại nặng nề sau bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn xã Hra bị đổ gãy, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Ảnh: Minh Phương

Do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn xã Hra xảy ra mưa to, gió mạnh khiến nhiều cây trồng bị đổ gãy, rụng trái hàng loạt. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có hơn 420 ha sầu riêng, cà phê, tiêu, dừa, chuối bị thiệt hại; trong đó, nhiều hộ dân chịu thiệt hại lớn do vườn cây đang vào kỳ thu hoạch.

Sau khi bão đi qua, ông Nguyễn Xuân Tuấn (thôn Nhơn Tân) vội vã đi thăm rẫy. Những gốc cà phê trĩu quả nằm ngã nghiêng la liệt, trái xanh lẫn trái đỏ, lá rụng đầy gốc khiến ông không khỏi xót xa.

Chưa hết, những cây sầu riêng trồng được hơn 3 năm, đang chuẩn bị cho vụ quả bói cũng bị gió quật đổ ngổn ngang. Điều khiến ông Tuấn tiếc nuối nhất là 10 cây sầu riêng Musang King có giá trị kinh tế cao-giống nổi tiếng của Malaysia được ông chăm sóc suốt nhiều năm, nay cũng bị bật gốc.

Nhiều cây sầu riêng Musang King có giá trị kinh tế cao-giống nổi tiếng của Malaysia được ông Tuấn chăm sóc suốt nhiều năm, nay cũng bị bật gốc. Ảnh: Minh Phương

Qua thống kê ban đầu, vườn của ông Tuấn có 20 cây sầu riêng hơn 3 năm tuổi và 300 cây cà phê đang cho trái bị hư hỏng, không thể cứu chữa. Thiệt hại trước mắt hơn 70 triệu đồng, song về lâu dài có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong khi đó, vườn sầu riêng của gia đình ông Lê Thanh Tuấn (thôn Phú Yên) rộng 1,8 ha, mọi năm thu được khoảng 50 tấn quả. Năm nay, trước khi bão số 13 đổ bộ, ước chừng đạt hơn 40 tấn. Nhưng khi bão vào, gió lớn giật liên hồi làm trái rụng hàng loạt. Sầu riêng quả xanh, quả non nằm la liệt khắp vườn.

Cả gia đình ông Tuấn phải huy động người thân ra gom lại, chất thành từng đống lớn để phân loại bán tháo. Thương lái đến xem, lắc đầu không mua, có người trả chỉ 1.000 đồng/kg mà vẫn ngần ngại. Không còn cách nào khác, ông phải thuê xe chở sang tận Đắk Lắk mới bán được 3.000 đồng/kg.

Vườn sầu riêng của gia đình ông Lê Thanh Tuấn (thôn Phú Yên) bị gió bão làm hư hỏng chất đống bỏ ở góc vườn. Ảnh: Minh Phương

Ông Tuấn chậm rãi nói thêm: “Riêng số trái rụng xuống đất, tôi thu gom được gần 20 tấn, chỉ riêng phần này đã thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Hiện trên cây còn chừng 20 tấn nữa, nhưng chất lượng giảm, thương lái chưa dám đặt mua. Mọi năm thu được hơn 2 tỷ đồng, năm nay chắc chỉ còn khoảng 900 triệu đến 1 tỷ đồng, xem như mất hơn một nửa thu nhập”.

Chung tay khắc phục, sớm ổn định sản xuất

Ngay sau khi bão số 13 đi qua, chính quyền xã Hra đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thu dọn cây ngã đổ, dựng lại hệ thống đường điện bị hư hỏng; hỗ trợ người dân thu hoạch, khôi phục sản xuất.

Tại làng Ch’rơng I, chị Sách cùng gia đình tất bật ra đồng thu hoạch 3 sào lúa bị ngã rạp do ảnh hưởng của bão. Dân quân và bà con trong làng đã chung tay giúp chị gặt từng khóm lúa ngã rạp trên mặt ruộng. Dưới cái nắng vàng hanh sau bão, ai nấy đều khẩn trương làm việc, mong cứu vớt phần nào công sức của người nông dân.

Bà con chung tay giúp chị Sách (làng Ch'rơng I) gặt lúa bị bão làm ngã rạp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Minh Phương

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, ruộng lúa của gia đình chị Sách được thu hoạch trước khi hạt nảy mầm, giảm thiểu đáng kể thiệt hại. “Nếu không có bà con và dân quân giúp, chắc gia đình tôi sắp tới không có lúa để ăn. Tôi thật sự biết ơn lắm”-chị Sách xúc động nói.

Ông Lê Thanh Tuấn cũng đang nỗ lực cứu những cây trồng còn có khả năng phục hồi, đồng thời thuê người thu hoạch cà phê bị ngã đổ.

Ông Tuấn chia sẻ: “Một số cây cà phê bị ngã nhưng chưa héo lá, tôi sẽ tưới nước cho mềm gốc rồi dùng cây chống, buộc giữ lại, cứu được cây nào hay cây ấy. May mắn là lực lượng dân quân xã đã đến hỗ trợ cắt cây ngã đổ, dựng lại đường dây điện để có nước tưới, giúp giảm bớt phần nào thiệt hại”.

Lực lượng dân quân xã hỗ trợ gia đình ông Lê Thanh Tuấn cắt cây ngã đổ, dựng lại đường dây điện để có nước tưới, giúp giảm bớt phần nào thiệt hại. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 13, Bí thư Đảng ủy xã Hra Đinh Thị Minh Hà cho biết: “Cơn bão gây thiệt hại nặng nề. Toàn xã có khoảng 80 căn nhà bị tốc mái, 3 nhà sập hiên. Nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 6-7 tỷ đồng”.

Ngay sau bão, Đảng ủy, UBND xã Hra đã quán triệt, triển khai nghiêm các công điện, hướng dẫn và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên khắc phục hậu quả do bão gây ra; đồng thời trực tiếp xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân.

Các lực lượng công an, quân sự, các tổ chức chính trị-xã hội cùng người dân tích cực tham gia dọn dẹp, gia cố nhà cửa, khơi thông đường giao thông, cứu chữa những diện tích cây trồng, hoa màu còn có thể phục hồi.

“Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên để đề xuất hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho bà con. Bão đã qua nhưng hậu quả để lại rất lớn, đặc biệt là với những cây trồng lâu năm, phải mất 2-3 năm mới có thể phục hồi năng suất.

Địa phương sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, động viên người dân ổn định tinh thần, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội”-Bí thư Đảng ủy xã Hra nhấn mạnh.