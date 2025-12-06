Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Khát vọng tự lực

Sinh ra trong gia đình nghèo đông anh em, ông Lê Văn Thanh (SN 1966, xã Tuy Phước) phải nghỉ học từ cấp 2 để phụ giúp cha mẹ bằng công việc chẻ đá. Tai nạn lao động vào năm 28 tuổi khiến ông mất một chân và rơi vào tuyệt vọng. Nhưng, sự động viên của gia đình và hình ảnh những người khuyết tật (NKT) giàu nghị lực xung quanh đã giúp ông tìm lại tinh thần sống.

Năm 1998, ông lập gia đình cùng một người phụ nữ khuyết tật. Gánh nặng kinh tế đặt lên vai người chồng với nghề chạm khắc gỗ trong khi vợ ông dù có bằng dược sĩ nhưng chưa xin được việc.

Ông Thanh bên dàn máy CNC nâng cao năng suất công việc chạm khắc gỗ. Ảnh: N.Muội

Không cam chịu, ông Thanh học thêm nghề khắc bia mộ để mở rộng sinh kế, miệt mài làm việc bằng đôi tay với mong muốn duy nhất: Lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Năm 2004, vợ ông xin được việc tại TTYT Tuy Phước rồi trở thành viên chức tại Trạm Y tế thị trấn Diêu Trì, nay là Trạm Y tế xã Tuy Phước - cơ sở 3 vào năm 2011, góp thêm điểm tựa vững chắc cho gia đình.

Từ sự chăm chỉ, tiết kiệm, năm 2017, vợ chồng ông xây được ngôi nhà mới khang trang. Niềm vui nối tiếp khi cả hai con đều đỗ đại học - con gái học ngành Thiết kế nội thất tại Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, con trai học Công nghệ AI tại Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Để có điều kiện cho các con theo học, năm 2018, ông Thanh mạnh dạn vay mượn đầu tư máy CNC (trị giá hơn 200 triệu đồng) mở rộng sản xuất chạm khắc gỗ. Quyết định táo bạo nhưng đúng đắn đã giúp kinh tế gia đình ổn định, sản xuất phát triển.

Còn với Trần Hoàng Thiên (SN 1988, xã Đak Pơ), con đường lập thân cũng đầy thử thách. Khuyết tật vận động khiến anh gặp không ít trở ngại trong học tập và nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh học nghề sửa chữa điện thoại rồi mở tiệm tại nhà, nhưng nhận ra đó chưa phải con đường lâu dài. Ấp ủ ước mơ trở thành lập trình viên, anh ra Đà Nẵng học lập trình và phát triển website.

Những năm tháng tự lập từ Long An đến TP Hồ Chí Minh, từ nhân viên studio ảnh cưới đến làm YouTube, tích lũy từng kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video, lập trình… đã tạo nền tảng để anh trở thành quản lý một nhóm làm việc online. Thu nhập ổn định giúp anh không chỉ tự lo cho cuộc sống mà còn phụ giúp gia đình.

“Thành tích lớn nhất của tôi không phải tiền bạc, mà là sự tự chủ về kinh tế và chiến thắng sự tự ti của bản thân. Tôi sẵn lòng chia sẻ, truyền đạt các kiến thức, kỹ năng mình đã được học và tích lũy cho những NKT giống mình”, anh Thiên nói.

+ Anh Thiên chia sẻ về hành trình chiến thắng sự tự ti bên trong, trở thành một người tự lực, sống có ích. Ảnh: N.Muội

Hướng tới một xã hội hòa nhập

Gia Lai hiện có hơn 74.500 NKT. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều người đã nỗ lực vượt lên. Ngày Quốc tế NKT (3.12) năm nay có chủ đề: “Thúc đẩy một xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cả cộng đồng” nhấn mạnh rằng sự phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi mọi công dân, bao gồm NKT được tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ và cơ hội trong đời sống. “Tại Gia Lai, nhiều năm qua, công tác chăm lo NKT được chú trọng.

Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực: Tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp; trao học bổng; hỗ trợ sinh kế; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; tài trợ phẫu thuật; xây nhà tình thương; kết nối các DN và nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ”, ông Nguyễn Mỹ Quang, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Ksor Hiền, giai đoạn 2021 - 2025, với vai trò cơ quan thường trực Ban Công tác về NKT, Sở Y tế đã phối hợp các ngành triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ: Chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, giáo dục hòa nhập, dạy nghề - việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng. Hơn 70.000 NKT trong tỉnh đã được hưởng đầy đủ chính sách; hàng nghìn trường hợp được khám, chữa bệnh và được hỗ trợ sinh kế.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, cho biết: Đến nay, có hơn 300 NKT được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ gần 9 tỷ đồng phục vụ sản xuất, mua bán, nâng cao kinh tế gia đình và tạo việc làm cho nhiều người lao động khác.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch triển khai các chính sách vay vốn, tuyên truyền cho NKT nắm được thông tin, hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục và giải ngân vốn ngay tại điểm giao dịch xã, phường để tạo thuận lợi nhất cho NKT và gia đình.

Tuy nhiên, trên tất cả các chương trình hỗ trợ, điều tạo nên sự thay đổi bền vững vẫn là ý chí và nghị lực của chính NKT. Họ lặng lẽ học tập, lao động, nuôi dưỡng ước mơ và khẳng định giá trị của mình. Là NKT, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) - đơn vị đồng hành với Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trong sự kiện gặp gỡ NKT tiêu biểu, chia sẻ thông điệp: NKT hoàn toàn có khả năng, có thể đóng góp cho gia đình, cho xã hội khi được trao cơ hội. Họ không chỉ vượt lên cho riêng mình, mà còn góp phần vào sự phát triển chung.