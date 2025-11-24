Công an Gia Lai phối hợp trao tặng 1.500 suất quà cho bà con vùng lũ

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN GIANG
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 24-11, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Nhất Gỗ (tỉnh Đồng Nai) tổ chức các chương trình thăm hỏi, trao tặng 1.500 suất quà cứu trợ cho người dân các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Hoạt động tặng quà được thực hiện đồng thời tại nhiều xã, phường xảy ra ngập lụt, ảnh hưởng thiên tai.

Trong đó tại phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Tây, ban tổ chức đã trao tặng người dân ở mỗi phường 100 suất quà; người dân các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông mỗi địa phương được trao tặng 250 suất; người dân xã Tuy Phước Bắc được trao tặng 150 suất.

tang-qua-113.jpg
Công an tỉnh Gia Lai phối hợp doanh nghiệp và địa phương tặng quà cứu trợ cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Giang

Mỗi suất quà trị giá 750.000 đồng, bao gồm 200.000 đồng tiền mặt và gạo, lương thực, nhu yếu phẩm. Tổng giá trị các chương trình tặng quà là 1,125 tỷ đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 10 tấn gạo, 20 tấn nhu yếu phẩm với tổng trị giá 600 triệu đồng để hỗ trợ, tiếp tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Những ngày qua, Công an tỉnh Gia Lai tích cực phối hợp các lực lượng, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trong công tác cứu trợ lương thực, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người dân giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

