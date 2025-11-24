Bộ Công an chi viện lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Bộ Công an vừa chi viện cho Công an tỉnh Gia Lai 260 cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa bàn bị thiệt hại nặng nề. Đội ngũ này đến từ Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Sáng 23-11, ngay sau khi có mặt tại Gia Lai, 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đã chia làm 3 trung đội tăng cường cho các địa bàn thuộc xã Tuy Phước.

Tại đây, lực lượng chi viện phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Tuy Phước để khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học, trung tâm y tế trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Nguyễn Văn Đây-Trung đội trưởng xung kích địa bàn xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông-cho biết: “Trung đội phối hợp với các lực lượng bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Chúng tôi ưu tiên dọn dẹp, vệ sinh các trường học, trung tâm y tế để đáp ứng nhu cầu dạy và học, chăm sóc y tế cho người dân”.

Trung tá Nguyễn Huy Khánh-Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh-chia sẻ: “Ngay khi đến hiện trường, anh em bắt tay vào làm ngay, liên tục từ sáng đến tối. Tinh thần là khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể để phần nào giúp người dân và các cơ quan, đơn vị sớm ổn định hoạt động, cuộc sống”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh dọn dẹp bùn đất tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm, 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh cũng khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn.

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành công tác vệ sinh môi trường để các bệnh viện hoạt động trở lại vào tuần tới. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Trần Quốc Dũng-Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chúng tôi chia lực lượng làm 2 trung đội bắt tay vào công việc tại 2 bệnh viện. Khuôn viên các bệnh viện ngập sâu nên lượng bùn đất bao phủ khá dày, cùng lượng lớn rác thải, cành cây gãy đổ. Chúng tôi thu gom, dọn dẹp, sau đó rửa sạch khuôn viên. Đồng thời, giúp các bệnh viện vận chuyển dụng cụ, trang-thiết bị y tế về lại nơi an toàn, chuẩn bị hoạt động trở lại”.

Bác sĩ Đỗ Phúc Thanh-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn-bày tỏ: “Không chỉ bùn đất mà còn mùi hôi, rác thải, vật cản gây nguy hiểm, cản trở đi lại, ô nhiễm môi trường. Có lực lượng Công an tham gia, công tác khắc phục tiến triển nhanh, Bệnh viện đảm bảo hoạt động trở lại vào đầu tuần tới”.

Cùng ngày, đoàn công tác Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi, động viên và trao 500 suất quà hỗ trợ người dân tại 5 xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, An Lương.