Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

* Ngày 23-11, đại diện Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam-Nhà máy sữa Bình Định đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để trao sữa và nước hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ.

Đại diện Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam-Nhà máy sữa Bình Định trao sữa cho Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Anh Phương

Theo đó, Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam-Nhà máy sữa Bình Định ủng hộ 1.400 thùng sữa và nước trị giá hơn 220 triệu đồng cho người dân vùng bị thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Cùng ngày, 50 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 20, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) và Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh) gói 1.000 bánh tét gửi đến bà con chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Chiến sĩ Công an và hội viên phụ nữ phường Hội Phú cùng nhau gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Bá Bính

Toàn bộ chi phí thực hiện do các nhà hảo tâm đóng góp. Dự kiến ngày 24-11, số bánh sẽ được chuyển đến vùng bị thiệt hại bởi lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

* Chiều 22-11, tại Hội trường 19-5 (phường Diên Hồng), Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Diên Hồng, Pleiku, Hội Phú, An Phú và xã Gào tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hưởng ứng tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các địa phương đã vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài.

Các đơn vị ủng hộ nguồn lực cho bà con vùng lũ khắc phục thiệt hại. Ảnh: Bá Bính

Tại lễ phát động, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 315 triệu đồng tiền mặt cùng 20 tấn nhu yếu phẩm gồm thực phẩm, quần áo, chăn màn, thuốc men, nước uống và các vật dụng thiết yếu khác.

Ngay trong chiều cùng ngày, các địa phương đã huy động phương tiện vận chuyển số hàng tiếp nhận thành 3 chuyến xe đưa đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để chuyển tiếp hỗ trợ cho các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nguồn hỗ trợ sẽ tiếp tục được tiếp nhận, công khai, minh bạch và chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời phân bổ đến những khu vực chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai.

* Sáng 23-11, UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Định trao 130 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ dân tại khu vực Hải Minh bị thiệt hại do mưa lũ.

Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Định tặng 100 suất, UBND phường Quy Nhơn tặng 30 suất từ nguồn quỹ vận động của phường.

Trước đó, chiều 22-11, UBND phường Quy Nhơn đã tổ chức cấp 500 suất quà là nhu yếu phẩm của UBND tỉnh cho người dân khu vực Hải Minh nhằm góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn sau lũ. Tổng trị giá quà hỗ trợ gần 100 triệu đồng.

UBND phường Quy Nhơn đã huy động lực lượng vận chuyển quà của UBND tỉnh ra khu vực Hải Minh để cấp cho người dân. Ảnh: Hồng Thương

Dịp này, UBND phường cũng phối hợp với nhóm thiện nguyện đến từ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) tặng 500 phần quà gồm sữa, mì tôm, bánh kẹo, nước uống cho người dân.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn (bìa phải) cấp quà của UBND tỉnh cho người dân khu vực Hải Minh. Ảnh: Hồng Thương

Được biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, khu vực Hải Minh có 1 người chết, 1 người bị thương, 3 nhà sập hoàn toàn, 2 nhà sập một phần, 4 ghe neo đang neo đậu tại bến bị chìm. Bên cạnh đó, tuyến kè hiện trạng dọc biển bị hư hỏng nặng.