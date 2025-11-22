Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quà cứu trợ bà con vùng lũ

(GLO)- Chiều 21-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho người dân khu phố 9, phường Quy Nhơn.

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng), thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ đối với người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Cũng trong chiều 21-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có nhà bị sập do lũ ở khu phố 9 (phường Quy Nhơn), mỗi gia đình được hỗ trợ 3 triệu đồng; thăm viếng và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong do lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Đại tá Trần Tiến Hải trao tiền và quà cứu trợ cho gia đình có nhà bị sập do lũ ở khu phố 9, phường Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Đại tá Trần Tiến Hải đến thăm gia đình có người mất trong cơn lũ vừa qua ở khu phố 9, phường Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Cũng trong dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ 3 đơn vị: Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Đồn Biên phòng Nhơn Lý.