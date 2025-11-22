Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quà cứu trợ bà con vùng lũ

KIM HƯỜNG
(GLO)- Chiều 21-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho người dân khu phố 9, phường Quy Nhơn.

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng), thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ đối với người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Cũng trong chiều 21-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có nhà bị sập do lũ ở khu phố 9 (phường Quy Nhơn), mỗi gia đình được hỗ trợ 3 triệu đồng; thăm viếng và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong do lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn.

hinh-1.jpg
Đại tá Trần Tiến Hải trao tiền và quà cứu trợ cho gia đình có nhà bị sập do lũ ở khu phố 9, phường Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường
hinh-3.jpg
Đại tá Trần Tiến Hải đến thăm gia đình có người mất trong cơn lũ vừa qua ở khu phố 9, phường Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Cũng trong dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ 3 đơn vị: Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Đồn Biên phòng Nhơn Lý.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

