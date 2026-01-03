Tư lệnh Quân khu 5 thăm, làm việc tại Lữ đoàn Phòng không 573

(GLO)- Sáng 3-1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị tại Lữ đoàn Phòng không 573.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573 cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ Sở chỉ huy đến các phân đội, quản lý chặt chẽ vùng trời được phân công.

Trung tướng Lê Ngọc Hải thăm, làm việc tại Lữ đoàn Phòng không 573. Ảnh: Lê May



Đặc biệt để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2026, đơn vị đã chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế khung huấn luyện chiến sĩ mới; tập trung củng cố thao trường, bãi tập, làm mới mô hình học cụ; bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị và chăm lo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ những ngày đầu năm.

Trung tướng Lê Ngọc Hải trực tiếp kiểm tra thực tế tại trận địa các đại đội trực chiến; kiểm tra khu kỹ thuật, kho tàng và đơn vị đảm nhiệm khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Qua kiểm tra, Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận, biểu dương những kết quả và chuyển biến tích cực, toàn diện của Lữ đoàn 573 trong thời gian qua.

Trung tướng Lê Ngọc Hải (giữa) kiểm tra vũ khí trang bị phân đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Phòng không 573. Ảnh: Lê May

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các ca, kíp trực. Lữ đoàn phải luôn là “lá chắn thép” vững chắc trên bầu trời miền Trung - Tây Nguyên; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu đơn vị phải luôn là “lá chắn thép” vững chắc trên bầu trời miền Trung – Tây Nguyên. Ảnh: Lê May

Trọng tâm trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với đó, đơn vị cần chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ khung; tổ chức tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 đúng nội dung, chương trình theo phương châm “rèn cán trước, rèn binh sau”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết vướng mắc; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn để bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.