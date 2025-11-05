Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quyết liệt, chủ động, trách nhiệm cao nhất để ứng phó

Theo dự báo, từ chiều tối ngày 6-11, với tác động của cơn bão số 13 trên đất liền khu vực ven biển Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó tăng dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt.

Quang cảnh buổi làm việc.

Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó. Trong đó tỉnh đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại 11 khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, về tình hình hồ chứa, toàn tỉnh có 283 hồ chứa. Khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa, dung tích hiện nay là 335,75/675,96 triệu m³, đạt 49% dung tích thiết kế. Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ la Mơr do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý), dung tích là 457,1/600 triệu m³, đạt 76% dung tích thiết kế, nguồn nước được duy trì ở mức ổn định. Các hồ chứa lớn, tham gia vận hành điều tiết lũ giảm ngập vùng hạ du trên các lưu vực sông khu vực phía Đông tỉnh có dung tích nước đạt 46,1% so với thiết kế, dung tích còn trống là 303,1 triệu m³ nước.

Riêng các hồ chứa nước vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (hồ Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1) mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là 173,28 triệu m³/411,2 triệu m³ so với thiết kế, đạt 42,14%, còn trống 237,92 triệu m³ nước để phòng lũ, khả năng thực sẽ cắt, giảm lũ đợt mưa do bão số 13 gây ra.

Dự kiến số lượng người dân được sơ tán theo hình thức xen ghép là 88.675 hộ/323.295 khẩu. Số lượng người dân được sơ tán hình thức tập trung là 4.751 hộ/16.442 khẩu. Tính đến 12 giờ ngày 5-11, các địa phương đã thực hiện sơ tán được 380 hộ /854 khẩu.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thông tin về tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đến 10 giờ ngày 5-11, có 286 tàu/1.602 người tàu đang hoạt động trên biển; trong 24 giờ tới có 49 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 13. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh và UBND các xã, phường ven biển đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin và hướng di chuyển của bão số 13 để chủ động phòng tránh.

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chấp hành nghiêm Công điện của Bộ Tham mưu Quân khu, UBND tỉnh, chỉ đạo các lực lượng theo dõi nắm chắc diễn biến bão số 13; duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai 24/24 giờ ở các cấp theo quy định; sẵn sàng xử lý hiệu quả tình huống xảy ra; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy điều hành ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị 1.000 suất ăn, nước uống (mì tôm, nước suối chai...) dự trữ tại khu C sẵn sàng bảo đảm cho nhân dân trong khu vực bị cô lập. Cấp phát đầy đủ vật chất, nhu yếu phẩm cho các lực lượng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các hướng. Xây dựng kế hoạch bảo đảm đầy đủ vật chất tại Sở Chỉ huy tiền phương.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo về tình hình huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với bão.

Về lực lượng, Bộ CHQS tỉnh huy động sẵn sàng hơn 6.800 người gồm cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị trực thuộc, dân quân, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Phương tiện gồm 46 ô tô các loại, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuống các loại.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5 tham gia phòng chống bão số 13 và mưa lũ với hơn 4.350 người và 291 phương tiện các loại. Trong ngày 5-11, các lực lượng, phương tiện Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị được hiệp đồng sẽ cơ động về các hướng xung yếu của tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh đã triển khai kế hoạch sử dụng các phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng các phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.

Nỗ lực hết sức, làm hết mình vì nhân dân

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, thực tế đi kiểm tra một số địa bàn xung yếu ở phía Đông vào trưa ngày 5-11, người dân đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và đồng thuận di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Đồng thời, tỉnh đang tập trung di dời người dân ở 3 hướng xung yếu: ven biển; khu vực ngập lụt và khu vực sạt lở. Riêng khu vực ngập lụt tỉnh đã tính toán phương án các mức đỉnh lũ lịch sử để có phương án di dời.

“Tỉnh đã thống nhất phương án bố trí kinh phí hỗ trợ đối với trường hợp sơ tán và trường hợp tiếp nhận người sơ tán. Như vậy, người dân vừa có “chế độ” khi di dời, vừa đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ”-đồng chí Phạm Anh Tuấn thông tin.

Đoàn công tác Quân khu kiểm tra tại phường Quy Nhơn Đông.

Người đứng đầu tỉnh cũng cho biết, các hồ đập trên địa bàn tỉnh đang tiến hành xả lũ theo quy trình để chủ động đón lũ mới. Về lực lượng, phương tiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh huy động và bố trí lực lượng đến các điểm xung yếu. Đặc biệt, các phương tiện như máy ủi, máy xúc cũng được bố trí ở khu vực đường giao thông huyết mạch, xung yếu đề phòng sạt lở gây chia cắt.

“Tỉnh xác định phòng là chính, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ ứng phó bão số 13. Tuy nhiên, lo lắng lớn nhất là cơn bão này rất mạnh, việc kích hoạt phương án ứng phó đã ở mức cao nhất. Đề nghị Quân khu 5 bố trí, lực lượng, phương tiện đảm bảo công tác ứng phó đạt hiệu quả cao”-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai ứng phó bão số 13.

Đánh giá cao việc chủ động triển khai các bước ứng phó của tỉnh, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ"; tuyên truyền người dân không chủ quan, nâng cao nhận thức chủ động ứng phó bão.

“Chúng ta quyết liệt mà một số trường hợp vẫn còn chủ quan thì không được. Phải quyết liệt di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”-Trung tướng Lê Ngọc Hải lưu ý.

Bên cạnh đó, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 cũng lưu ý tỉnh phải tập trung bám sát từng nhà dân, từng khu vực, từng xã, phường. Ngoài lực lượng quân đội, phải huy động thêm lực lượng tại chỗ ở thôn, khu phố tham gia ứng phó bão. Lực lượng quân đội chủ động phối hợp với các xã, phường để làm nhiệm vụ. Khi đã xuống cơ sở phải chủ động thực hiện hiệu quả từng phần việc cụ thể.

Lực lượng biên phòng chủ động rà soát các khu neo đậu tàu thuyền, kiên quyết không để bất cứ người dân nào ở trên tàu; lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng công an thực hiện di dời dân, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, chốt chặn không để người dân đi lại khi bão ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ nhân dân phòng tránh bão và khắc phục hậu quả sau bão.

Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh: Hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn, đặc biệt ở khu vực Tây tỉnh với đồi núi, nơi nước dốc chảy xiết, do đó chính quyền cần quan tâm đặc biệt công tác di dời dân vùng nguy hiểm. Ông khẳng định: “Lực lượng quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân trong công tác ứng phó với bão lũ”.