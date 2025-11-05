Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác vận hành hồ chứa, liên hồ chứa của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Sáng 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác vận hành hồ chứa, liên hồ chứa của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tại hồ chứa An Khê. Ảnh: Đức Hải

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi kiểm tra thực địa tại 2 hồ chứa Ka Nak và An Khê.

Hồ Ka Nak có dung tích hữu ích trên 285 triệu m3, hiện tổng dung tích phòng lũ trong hồ còn 90,5 triệu m3; mực nước đang ở cao trình 509 so với cao trình max là 515; lưu lượng nước về hồ là 35,8 m3/s, hiện không thực hiện xả nước qua tràn.

Hồ chứa An Khê có dung tích hữu ích là 5,6 triệu m3, tổng dung tích phòng lũ là 0,33 triệu m3; hiện mức nước ở cao trình 428 so với cao trình max là 429; lưu lượng nước về hồ 48,66 m3/s và thực hiện xả tràn 12 m3/s.

Theo dự báo, lượng nước đổ về đạt đỉnh vào ngày 7-11 đối với hồ Ka Nak là 350 m3/s và hồ An Khê là 250 m3/s.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tại hồ chứa Ka Nak. Ảnh: Đức Hải

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự chủ động của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak trong xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với bão số 13 và công tác đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão.

Đồng thời, đề nghị Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tiếp tục theo dõi tình hình mưa bão và tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; đảm bảo vận hành trạm quan trắc tự động, hệ thống thông báo tự động.

Phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các ngành, địa phương vùng hạ du khi vận hành xả lũ theo từng cấp độ; kịp thời thông báo cho người dân biết, ứng phó và phối hợp, hỗ trợ các địa phương di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Cùng với đó, đơn vị cần đặt ra tình huống xấu nhất để có phương án ứng phó, xử lý tốt nhất, không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức tối thiểu thiệt hại về tài sản do xả lũ gây ra.