Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác vận hành hồ chứa, liên hồ chứa của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác vận hành hồ chứa, liên hồ chứa của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-kiem-tra-tai-ho-chua-an-khe.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tại hồ chứa An Khê. Ảnh: Đức Hải

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi kiểm tra thực địa tại 2 hồ chứa Ka Nak và An Khê.

Hồ Ka Nak có dung tích hữu ích trên 285 triệu m3, hiện tổng dung tích phòng lũ trong hồ còn 90,5 triệu m3; mực nước đang ở cao trình 509 so với cao trình max là 515; lưu lượng nước về hồ là 35,8 m3/s, hiện không thực hiện xả nước qua tràn.

Hồ chứa An Khê có dung tích hữu ích là 5,6 triệu m3, tổng dung tích phòng lũ là 0,33 triệu m3; hiện mức nước ở cao trình 428 so với cao trình max là 429; lưu lượng nước về hồ 48,66 m3/s và thực hiện xả tràn 12 m3/s.

Theo dự báo, lượng nước đổ về đạt đỉnh vào ngày 7-11 đối với hồ Ka Nak là 350 m3/s và hồ An Khê là 250 m3/s.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-kiem-tra-tai-ho-chua-ka-nak.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tại hồ chứa Ka Nak. Ảnh: Đức Hải

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự chủ động của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak trong xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với bão số 13 và công tác đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão.

Đồng thời, đề nghị Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tiếp tục theo dõi tình hình mưa bão và tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; đảm bảo vận hành trạm quan trắc tự động, hệ thống thông báo tự động.

Phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các ngành, địa phương vùng hạ du khi vận hành xả lũ theo từng cấp độ; kịp thời thông báo cho người dân biết, ứng phó và phối hợp, hỗ trợ các địa phương di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Cùng với đó, đơn vị cần đặt ra tình huống xấu nhất để có phương án ứng phó, xử lý tốt nhất, không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức tối thiểu thiệt hại về tài sản do xả lũ gây ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

Thời sự

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

Thời sự

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Thời sự

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

null