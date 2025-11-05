Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu không bị gián đoạn trong bão số 13

MAI HOÀNG
(GLO)-Ngày 5-11, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho hay, ứng phó với bão số 13, Sở Y tế đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế tỉnh. Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu không bị gián đoạn là yêu cầu quan trọng nhất.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ huy đã quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người bệnh, người nhà người bệnh cũng như đội ngũ y tế.

z7190788957660-4f2e71b88575fb9b181c8a766c50a309.jpg
Cơ sở y tế chuẩn bị các vật dụng ứng phó với bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Sở Y tế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy, đồng thời thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các cơ sở y tế khu vực phía Đông tỉnh. Các đoàn tập trung kiểm tra phương án ứng phó bão số 13, đảm bảo an toàn cho người bệnh, thân nhân, nhân viên y tế; rà soát, gia cố cơ sở hạ tầng; bảo vệ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Sáng 5-11, các đoàn kiểm tra tập trung những khu vực trọng yếu để hướng dẫn, đôn đốc công tác ứng phó. Các đơn vị được yêu cầu trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu không bị gián đoạn; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thuốc, vật tư y tế… để sẵn sàng xử lý khi nước rút, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa bão.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế và trạm y tế xã, phường phải dự trữ hậu cần đảm bảo cho các hoạt động tối thiểu 72 giờ (nước, thuốc, thực phẩm, điện, vật tư y tế…) để chủ động trong trường hợp bão đổ bộ và bị cô lập.

Đặc biệt, những cơ sở y tế ở khu vực trũng, thấp tại địa bàn phía Đông tỉnh như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn... di dời toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng lên tầng 2 của các tòa nhà kiên cố nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối”-ông Lê Quang Hùng nhấn mạnh.

z7190788242247-635a0fd6ce8814bde2720bd88f4e247f.jpg
Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Khoa Cấp cứu đã được sẵn sàng tại tầng 2 để đón bệnh nhân tại tầng 1 di chuyển lên. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người dân chủ động phòng tránh thiên tai; đồng thời nâng số lượng nhân viên y tế trong các kíp trực để bảo đảm duy trì hoạt động liên tục từ ngày 5-11.

“Toàn ngành Y tế tỉnh đang triển khai phương châm “chủ động ứng phó, an toàn là trên hết”, nâng cấp độ cảnh báo và sẵn sàng huy động toàn lực để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trong mọi tình huống”-Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng khẳng định.

