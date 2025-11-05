Sáng 5-11, bão Kalmaegi đi vào biển Đông, di chuyển với tốc độ 20-25 km/h

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, sáng sớm 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, cơn bão số 13 trên biển Đông trong năm 2025.

Cụ thể, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 05h00, ngày 05/11/2025

Dự báo sáng mai, bão còn cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km, di chuyển với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh thêm, gió cấp 14, giật cấp 17.

Sáng 7-11, bão sẽ gây ảnh hưởng trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sau đó suy yếu dần, gió cấp 9-10, giật cấp 12. Đến ngày 8-11 sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão đi vào khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng biển gần bờ (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6 m.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ.

Từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200- 400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).