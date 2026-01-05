Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Vùng biển Gia Lai có gió mạnh, sóng lớn, đất liền có mưa vừa đến mưa to

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 5-1, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4 m.

Ngày và đêm 6-1, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4 m.

thoi-tiet-gia-lai-ngay-5-1.jpg
Một số nơi trên đất liền có mưa vừa đến mưa to. Ảnh: Phương Vi

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ phổ biến 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 5-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

