Bảo đảm cho tàu thuyền chủ động ứng phó bão số 15 và áp thấp nhiệt đới

TRỌNG LỢI
(GLO)- Chiều 19-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh,cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác thông tin, cảnh báo nhằm hỗ trợ ngư dân chủ động ứng phó với bão số 15 và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông.

Theo báo cáo nhanh, hiện tỉnh có 3 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm dự báo 24-48 giờ tới của bão số 15 và 16 tàu cá trong vùng nguy hiểm 24 giờ tới của ATNĐ.

Ngay sau khi nhận được thông tin dự báo thời tiết trên biển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản, UBND các xã, phường ven biển... đã khẩn trương liên lạc với các chủ tàu, yêu cầu thông báo cho thuyền viên đang hoạt động trên biển nắm rõ vị trí và hướng di chuyển của bão số 15 và ATNĐ để chủ động phòng tránh.

dbqg-xtnd-20251129-1700.jpg
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 (Koto) và áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 29-11. Ảnh: NCHMF

"Đến thời điểm hiện tại, các tàu cá của tỉnh đã tiếp nhận đầy đủ thông tin, đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và tiếp tục duy trì liên lạc với cơ quan chức năng", ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết thêm.

Lúc 13 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão số 15 ở 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới vĩ tuyến 12,00N- 15,50N; Kinh tuyến 111,00E - 114,00E. Trong khi đó, lúc 13 giờ cùng ngày (29-11), vị trí tâm ATNĐ ở 5,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (39- 61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, vĩ tuyến 8,50N; Kinh tuyến 105,50E - 110,00E.

