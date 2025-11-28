Gia Lai sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15

(GLO)- Ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có Công điện số 22/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về việc ứng phó với cơn bão số 15.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quản lý nghiêm ngặt việc cho tàu thuyền ra khơi. Ảnh: P.V

Thực hiện Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025 và Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 26-11-2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, tránh và ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão gây ra, với tinh thần “đắt lo, ế mừng”.

Trong đó, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý nghiêm ngặt việc cho tàu thuyền ra khơi; tổ chức theo dõi, kiểm đếm đầy đủ tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.

Thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng (kể cả tàu vận tải, tàu du lịch) về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

UBND các xã, phường tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả; khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025.

Nhân viên y tế giúp người dân khử khuẩn nước giếng sau bão. Ảnh: P.V

Sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15; căn cứ diễn biến của bão và tình hình thực tế tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là tại các đảo và khu vực ven biển. Kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản và các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khi dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.

Chủ động bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm tại các khu vực trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 11,0° đến 15,0° Bắc; từ kinh tuyến 111,0° đến 115,5° Đông (sẽ được điều chỉnh theo các bản tin dự báo tiếp theo)