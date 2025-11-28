Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15

(GLO)- Ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có Công điện số 22/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về việc ứng phó với cơn bão số 15.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.

tau-thuy-neo-dau.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quản lý nghiêm ngặt việc cho tàu thuyền ra khơi. Ảnh: P.V

Thực hiện Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025 và Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 26-11-2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, tránh và ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão gây ra, với tinh thần “đắt lo, ế mừng”.

Trong đó, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý nghiêm ngặt việc cho tàu thuyền ra khơi; tổ chức theo dõi, kiểm đếm đầy đủ tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.

Thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng (kể cả tàu vận tải, tàu du lịch) về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

UBND các xã, phường tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả; khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025.

khac-phuc-hau-qua.jpg
Nhân viên y tế giúp người dân khử khuẩn nước giếng sau bão. Ảnh: P.V

Sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15; căn cứ diễn biến của bão và tình hình thực tế tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là tại các đảo và khu vực ven biển. Kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản và các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khi dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.

Chủ động bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm tại các khu vực trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 11,0° đến 15,0° Bắc; từ kinh tuyến 111,0° đến 115,5° Đông (sẽ được điều chỉnh theo các bản tin dự báo tiếp theo)

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

Thời sự

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

Thời sự

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

