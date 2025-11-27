Bão số 15 giảm tốc, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc trên Biển Đông

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 08h00 ngày 27/11/2025.

Theo đó, dự báo 7 giờ ngày 28-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h, gió cấp 12, giật cấp 15.

Đến 7 giờ ngày 29-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, khoảng 5 km/h, gió cấp 11, giật cấp 14.

Đến 7 giờ ngày 30-11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 4-5 km/h, gió cấp 10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.