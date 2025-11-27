Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Bão số 15 giảm tốc, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc trên Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

anh-man-hinh-2025-11-27-luc-083910.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 08h00 ngày 27/11/2025.

Theo đó, dự báo 7 giờ ngày 28-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h, gió cấp 12, giật cấp 15.

Đến 7 giờ ngày 29-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, khoảng 5 km/h, gió cấp 11, giật cấp 14.

Đến 7 giờ ngày 30-11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 4-5 km/h, gió cấp 10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

mua-lon-gia-lai-keo-dai

Toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất to

Thời tiết

(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

null